Tyrone Power, la estrella de Hollywood que falleció en Madrid vestido de personaje bíblico

Como cualquier otro día de rodaje, el sábado 15 de noviembre de 1958, a las nueve de la mañana, Tyrone Power entró por la puerta de Sevilla Films. Los estudios situados en el madrileño barrio de Chamartín de la Rosa, al norte de la ciudad, acogían desde hacía semanas el rodaje de Salomón y la reina de Saba. La superproducción estadounidense, dirigida por King Vidor y en la que también participaba Gina Lollobrigida, se había convertido en todo un acontecimiento en la España de finales de la década de los cincuenta.

Desde antes de que comenzasen las grabaciones, la prensa del movimiento se volcó con la película, convirtiendo el más mínimo detalle del rodaje en una noticia de portada, consciente de la proyección que las estrellas de Hollywood daban a una dictadura que, hasta los Pactos de Madrid de 1953, había permanecido aislada internacionalmente. "King Vidor busca en Zaragoza escenarios para Salomón y la reina de Saba", "Ha llegado a Madrid el don Juan Tyrone Power, con unas grandes barbas salomónicas", "Medio centenar de vagones salen a Zaragoza para ambientar la vida de Salomón, que cuesta 250 millones de pesetas" o "Tyrone Power en Palma", fueron algunos de los titulares publicados, aunque ninguno tan curioso como el que informaba de la llegada de la actriz italiana a la capital: "Gina Lollobrigida —traje azul, sombrero blanco— llegó a Madrid con su hermana, diez maletas y un tocadiscos".

Tyrone Power (dcha.), con sus compañeros de reparto George Sanders y Gina Lollobrigida, durante una rueda de prensa en Madrid en 1958. / Jaime Pato - EFE

Alrededor de las diez y media de la mañana y después de pasar por la sala de maquillaje, Tyrone Power se dirigió al plató, en el que se había reproducido la fachada y escalinata del templo de Salomón. La primera escena de la jornada era un complicado duelo con daga junto al actor George Sanders, cuya dificultad hizo que fuera repetida media docena de veces. Mientras Sanders fue sustituido en algunas ocasiones por un doble, Power interpretó la escena por sí mismo y, al finalizar, comenzó a dar muestras de agotamiento. "Estoy un poco cansado de levantarme a las ocho de la mañana… Tengo ganas de que termine todo esto", había bromeado el actor al entrar esa misma mañana al estudio por lo que, en un primer momento, nadie del equipo se preocupó.

Ni siquiera el propio actor prestó demasiada atención a esas señales y, después de conversar animadamente con sus compañeros, decidió retirase a su caravana a descansar. Lo acompañaba su maquillador, con el que incluso estuvo tomando una copa de coñac hasta que, de repente, el malestar aumentó. Sin embargo, no fue hasta que la estrella sufrió un desvanecimiento, cuando otro de los actores lo trasladó en brazos desde la caravana al Mercedes del productor Ted Richmond que, a medida que el estado del paciente empeoraba, fue modificando su ruta. Primero el hotel Castellana Hilton, posteriormente el hospital estadounidense de la base de Torrejón y, finalmente, la clínica Ruber en la calle Juan Bravo esquina con General Díaz Porlier.

Debbie Anne Minardos, esposa de Tyrone Power, acompañada del productor Ted Richmond en el Hospital Rúber de Madrid, donde el actor ingresó ya cadáver. / Fiel - EFE

"Se da la circunstancia de que Tyrone Power llegó, ya cadáver, al sanatorio, vestido con traje de época, con una estola del tiempo, amarilla, y con brazaletes de cuero en los brazos, vestimenta que utilizaba en el momento del accidente, cuando estaba rodando la escena cinematográfica", recogía el Diario de Burgos, demostrando una vez más que, si bien "nadie se muere la víspera", cuando llega la hora, resulta imposible hacer planes.

A rey Salomón muerto, rey Salomón puesto

Cuando esa tarde se comunicó la muerte de Tyrone Power a consecuencia de una angina de pecho, Salomón y la reina de Saba, película cuyo coste ascendía a más de seis millones de dólares de la época, había completado un ochenta por ciento del plan de rodaje. Reunidos de urgencia, Ted Richmond y King Vidor decidieron seguir adelante, conservando el metraje que pudiera salvarse y rodando de nuevo aquellas escenas en las que aparecía Power, que sería sustituido por otro actor. El elegido fue Yul Brynner que, aunque se encontraba rodando en Hollywood El ruido y la furia, película de Martin Ritt que adaptaba la novela de William Faulkner, se comprometió a viajar a Madrid a lo largo de la semana siguiente.

El cartel final de 'Salomón y la reina de Saba', ya con yul Brinner como protagonista. / ARCHIVO

Mientras se realizaban estas negociaciones, a las nueve de la noche del mismo sábado, una ambulancia del ejército de Estados Unidos se personó en la clínica Ruber para retirar el cadáver que, a pesar de las medidas de seguridad, fue fotografiado por un reportero. "Por esta fotografía ha peleado la prensa mundial", afirmaba el diario Pueblo, que publicó la imagen en su portada acompañada de un pie en el que, con un tono tan épico como redicho, añadía: "Parecía un trabajo hercúleo conseguir la efigie facial y yerta del actor americano fallecido el sábado último en Madrid. Pero un informador gráfico —Pepillo es su nombre— se transformó en ese Hércules preciso hasta conseguir lo que cerradas prohibiciones impedían. La fotografía subió como la espuma en la cotización de las grandes empresas periodísticas extranjeras. Al fin, la revista Paris-Match consiguió alzarse con el triunfo para distribuir este rostro sin alma por el extranjero. Pero , siempre al servicio de su público, jugó su baza y ganó".

El cuerpo del actor fue trasladado a la base militar de Torrejón de Ardoz, en cuyas instalaciones fue instalada la capilla ardiente por la que, a lo largo del domingo, pasaron amigos y compañeros del actor, como Luis Miguel Dominguín, Fernando Rey o Gina Lollobrigida. El cadáver había sido amortajado con el uniforme de piloto y las condecoraciones obtenidas mientras servía en el ejército del aire estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial pero, de nuevo, el azar jugó en contra de la solemnidad del acto: "El cuerpo, que había sido embalsamado el sábado por la tarde por el doctor Torroba, fue afeitado ayer domingo cuidadosamente. El contraste entre las mejillas morenas del actor, tostadas del sol fortísimo de Zaragoza, y que no pudo diluir la muerte siguiera, y el de la barba y las patillas completamente rasuradas afeitadas, verdosas, era impresionante", relataba en Pueblo el periodista Tico Medina.

El actor George Sanders (con abrigo negro) sale del funeral por Tyrone Power celebrado en la basílica de San Francisco el Grande el 20 de noviembre de 1958. / Jaime Pato - EFE

En la madrugada del lunes 17 al martes 18 de noviembre, el ataúd fue trasladado al aeropuerto de Barajas para ser embarcado en un vuelo comercial de la compañía TWA, en el que también viajó Deborah Jean Montgomery Minardos, tercera esposa del actor que, en ese momento, estaba embarazada. Aunque la pareja desconocía el sexo del bebé, Power, que ya tenía dos hijas, Romina y Taryn y había adoptado a una tercera de su primera esposa, siempre albergó la esperanza de que fuera un varón, para continuar así la saga de actores iniciada por su abuelo.

El ataúd con el cuerpo de Tyrone Power es introducido en un avión de la TWA en el aeropuerto de Barajas para su repatriación a EEUU. / Manuel Iglesias - EFE

"Ahora estamos esperando un hijo, ese será el que me suceda", había declarado el actor en septiembre de 1958, pocos días después de llegar a España para rodar Salomón y la reina de Saba, en una extraña entrevista en la que el reportero también le preguntaba sobre la relación entre la fama y las muertes prematuras: "James Dean es un caso análogo al de Valentino: murieron en plena juventud, en el momento cumbre de su carrera. Así se les recuerda", reflexionaba Power al que, a continuación, le preguntaban: "A usted, por ejemplo, ¿le gustaría morirse ahora en la plenitud de su carrera?". "No, además no es mía la elección de ese momento", respondía Power, incapaz de imaginar lo cerca que estaba de ese desenlace y lo poco que podía hacer para evitarlo.