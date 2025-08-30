FÚTBOL Y MÚSICA
Sergio Ramos se pasa a la música con un guiño al madridismo: lanza 'Cibeles', su primera canción en solitario
El defensa comienza su andadura musical con un 'single' que estará disponible en todas las plataformas digitales este 31 de agosto
EFE
Sergio Ramos, exfutbolista del Real Madrid que en la actualidad juega en el Monterrey mexicano, anunció este sábado su primer tema en solitario, titulado 'Cibeles', que estará disponible en todas las plataformas digitales este 31 de agosto.
Aunque Ramos ya había colaborado anteriormente con otros artistas, como Los Yakis en 'No me contradigas' y Demarco Flamenco en 'Otra estrella en tu corazón', además de haber sido confirmado el pasado abril como uno de los colaboradores del nuevo álbum del cantante mexicano Carín León, 'Cibeles' marca su debut como solista.
Su nuevo tema parece ser un homenaje al Real Madrid y una clara declaración de su madridismo. El video de presentación, compartido este sábado en sus redes sociales, repasa algunos de los momentos más destacados del defensa con el club blanco, e incluye la copa de la Liga de Campeones, culminando con la emblemática plaza de Cibeles de Madrid, lugar de celebración de los éxitos del club.
El sevillano, de 39 años, que permaneció 15 temporadas en el club merengue, conquistó cinco Ligas, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, cuatro Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes, da así un paso más en su incursión en la música.
- El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
- Madrid, Ext.', el documental que hace que los madrileños se reconcilien con su ciudad
- Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
- Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
- ¿Brigadas forestales o brigadas de refuerzo? Diferencias entre los bomberos que salvan Madrid de las llamas: 'Los sueldos son 10.000 euros más bajos
- Así amanece Madrid tras el incendio en Collado Mediano: ¿por qué sigue oliendo a humo en la capital?
- Tres amigas, una ceremonia compartida y 'gasto cero': así es la Macroboda 2.0 de San Sebastián de los Reyes
- El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad