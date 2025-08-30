El séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes deja 11 heridos por contusiones y caídas

San Sebastián de los Reyes ha vivido este sábado el séptimo encierro, con toros pertenecientes a las ganaderías Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez, que se ha saldado con 11 heridos por caídas y contusiones.

Los toros han completado el recorrido en 1 minuto y 50 segundos hasta la llegada a 'La Tercera' y 2 minutos y 29 segundos hasta la entrada en toriles, según ha informado el Consistorio local en una nota de prensa.

Los astados han partido desde los corrales con paso firme, manteniendo la manada bastante agrupada en los primeros tramos. Los corredores han sabido colocarse con criterio, buscando carreras limpias y evitando excesos en los lugares más comprometidos.

A lo largo del recorrido se han vivido algunos instantes de tensión, cuando se ha abierto la manada y un toro adelantado ha provocado caídas en las zonas más rápidas. Aún así, ha predominado la limpieza y se han podido ver grandes carreras a lo largo de toda la manga.

La expectación ha vuelto a ser alta, con público en calles y balcones acompañando el paso de la manada. El encierro ha transcurrido en un ambiente de respeto a la tradición, con la organización y los corredores cumpliendo su papel para mantener la seguridad del festejo.

El concejal de Seguridad y Festejos, Carlos Bolarín, ha señalado lo especial de este encierro, que ha contado con dos encastes distintos, 2.800 corredores y casi 20.000 espectadores entre la manga y la plaza de toros.

Por su parte, el responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha resumido el parte médico en 11 atenciones, todas por caídas, sin ningún herido por asta. También ha informado de que todos los heridos de los encierros anteriores han sido dados de alta.