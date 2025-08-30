Natalia Millán, actriz y balinarina: "Pensar que las vacaciones están sobrevaloradas es el consuelo de los tontos"

Actriz, bailarina y cantante, intérprete de musicales, serie de televisión y escena, representa, en el Teatro Alcázar, de Madrid, Un Dios salvaje, obra cumbre de la dramaturga francesa Yasmina Reza, dirigida por Tamzin Townsend, en versión de Jordi Galcerán, una sátira de la sociedad contemporánea y de la hipocresía social, en la que intervienen también Luis Merlo, Clara Sanchis y Juanan Lumbreras. Natalia Millán (Madrid, 1969) habla del paulatino aunque insuficiente incremento de las mujeres en la escena, comenta lo mal que ha tratado la historia a los personajes empoderados de mujeres y asegura pisar poco las alfombras rojas porque le dan pereza.

Ha estrenado Un Dios salvaje, después de ser, en el Festival de Mérida, Cleopatra enamorada, musical de Florián Recio. ¿Qué tal con Marco Antonio? Porque con César hay menos amor, aunque de poder no está mal.

Tengo que decirte que con este Marco Antonio, que era Álex O´ Dogherty, ha sido una maravilla. Ha hecho un personaje maravilloso. Y además tenía mucho de lo que yo creo que todo el mundo espera de Marco Antonio: ese encanto un poco canalla, ese sentido del humor, la socarronería, de la que Álex es el rey.

Ni comparación con César, claro.

Pero vamos, incomparable. Ha sido muy bonita experiencia. Y es que Mérida es maravilloso.

Ha tenido pocas vacaciones.

Tan pocas como cero. Estoy mirando qué tren puedo coger los domingos para irme lunes y martes [que descansa la compañía] a algún sitio.

No se preocupe, no importa. Ya dice Feijóo que las vacaciones están sobrevaloradas.

¿Ah sí? Pues a mí se me hacía la boca agua escuchando a la gente que se iba. Pensar que las vacaciones están sobrevaloradas es el consuelo de los tontos.

En Un Dios salvaje, la obra que actualmente representa, se parte de una conversación inocente de dos parejas y se enredan con la convivencia, hipocresía, desencuentros, conflictos, reproches hasta perder los nervios. ¿Como la vida misma?

Como la vida misma, aunque un poquito exagerado, porque es una comedia. Pero sí, se juntan con sus mejores propósitos para intentar salvar una situación delicada, porque un niño ha pegado a otro, hay unos dientes que arreglar, los padres quieren que los niños no se traumaticen y sigan siendo amigos… Las intenciones son las mejores, sacan hasta una tarta de manzana. Pero al final acaban muy mal.

¿A usted qué le hace perder los nervios?

Cada vez menos cosas, estoy muy feliz. Entendiendo que al final va a resultar que el paso del tiempo tiene más de bueno que de malo. Lo peor es que te deja menos tiempo para hacer cosas.

Del musical Chicago a Cinco horas con Mario; de Miguel Delibes a la televisión, a Amar en tiempos revueltos; de la televisión a otro musical, Billy Elliot. ¿No hay charco que se le resista?

Qué divertido, ¿eh? Es maravilloso. Me encanta, porque en mi caso el encasillamiento no se ha producido porque he hecho cosas muy diversas. Y eso es lo divertido, alejarte de ti mismo y hacer personajes que cambien mucho. La verdad es que estoy muy contenta con las cosas que he hecho.

Toca todos los palos. El teatro es su preferido. Pero cuando solo habla, ¿no le parece que le falta algo? ¿No se le van los pies o quiere cantarse cualquier cosa?

A veces un poco [ríe]. Aunque nunca se me ocurre decírselo al director, en los ensayos siempre pienso: aquí yo metería una canción. Pero sí es verdad que, cuando hago teatro de texto, con el tiempo acabo echando de menos el musical. Y cuando llevo mucho tiempo haciendo musical también echo de menos esta cosa de basarlo todo en la palabra. Lo ideal es combinar.

La actriz Natalia Millán, en el Teatro Alcázar. / ALBA VIGARAY

Ha hecho Cabaret, Chicago, Billy Elliot. Dice que el teatro musical es un subidón.

Sí lo es. Fue el motor para que yo me dedicara a esto. Siendo niña vi una película, All That Jazz, de Bob Fosse, y me hizo un click. Fue un detonante. Salí del cine diciendo: Quiero aprender a hacer eso. Y me puse a buscar academias inmediatamente. Busqué en la Guía del Ocio, porque no había Internet, por supuestísimo. Fue una decisión temprana y determinante.

Sostiene que la generosidad en un escenario es fundamental. ¿Es muy habitual que la haya?

Sí, sí la hay. No quiere decir que siempre exista, pero el que no es generoso en el escenario se equivoca, porque al final acaba en un gran acto de egoísmo. Cuanto más das, más recibes. Una obra de teatro es un engranaje, y lo que te dan tus compañeros es tu combustible. El egoísmo mejor entendido en un escenario es ser generoso.

¿Es tan tímida como pregona?

Es una realidad. Tengo una edad y aprendo a manejarme bien con ella. Pero te puedo decir que, de pequeñita, todas las mañanas yo vivía una tortura porque, cuando salía con mi mamá de casa para ir al cole, en el portal siempre había un señor que estaba esperando a otro porque se iban juntos en el coche. Mi tortura era que todas las mañanas mi madre me iba a decir: Natalia, saluda.

Bueno, es que decir "buenos días" implica y compromete mucho.

Implica mucho, muchísimo [risas]. Nos podemos poner profundísimas con solo decir buenos días.

¿Encuentra mucho divismo en su profesión?

Sí, pero yo defiendo mucho que en mi profesión hay lo que hay en todas las demás. Lo que sí te digo es que un cierto divismo bien entendido como herramienta no viene mal. El problema es cuando alguien se cree por encima de los demás. Pero un cierto divismo cuando uno necesita un poquito de concentración, porque es un trabajo que necesita mucha concentración, un momento de hacerte un poquito la antipática para que te dejen en paz y poder concentrarte al final da un buen resultado de trabajo.

Ha dicho que la mentira está en nosotros desde niños como un mecanismo de defensa. ¿Cómo lleva el medidor de trolas?

Pues mira, el medidor de trolas lo voy a poner ahora mismo en funcionamiento. No se me ocurriría decir que no miento, pero intento mentir sólo si es verdaderamente imprescindible. La educación, entre otras cosas, tiene mucho que ver con la mentira. Y la educación es necesaria para que convivamos. Un cierto nivel de mentira es necesario.

¿Cuál es la última mentira que ha dicho?

Huy… Igual no te la puedo decir.

¿Cómo se lleva con la alfombra roja?

Pues creo que está muy claro que no las frecuento mucho.

¿La alfombra roja es para el que la trabaja?

De hecho yo creo que sí hay que trabajarla. Ahí peco un poco. Debería frecuentarlas más. Pero me da bastante pereza.

Siendo muy joven, con su primer sueldo se compró lápices de colores. ¿Quería pintar la realidad de otros tonos?

Sí. Eso siempre. Me gustaba mucho dibujar, y creo que el que se dedica a las artes escénicas es porque quiere pintar una realidad con otros colores.

¿De qué color es ahora la realidad?

Pues de muchos colores, porque menudo momento estamos viviendo, de cosas maravillosas y de cosas terroríficas. Hay bastante oscuro. Pero yo quiero pensar que al lado hay mucho claro, que hay mucha gente también que quiere cambio y que no olvida la oscuridad del pasado. Quiero pensar que ahí también hay mucha fuerza, y que la luz siempre está al lado de la oscuridad - se me está poniendo la carne de gallina-. Pero hay mucha oscuridad.

¿Qué le ha dado el paso del tiempo?

Pues estoy comprobando que me está dando serenidad. Y me gusta sentirlo. No es que me importen menos las cosas, me importan igual. Pero esa reactividad que uno tiene de joven me he dado cuenta de que no sirve de nada. Nos sirve que las situaciones nos muevan a hacer cosas, pero no a reaccionar. Y es verdad que me he dado cuenta de que el bienestar -no me atrevo a hablar de felicidad, porque es una palabra muy grande, pero bueno, por qué no-, que la felicidad es verdad que depende de uno mismo, no de lo que te pase. Ya sabemos que van a pasar cosas buenas y malas, contra eso no podemos hacer nada. Pero hay que estar bien dentro de uno.

Ha dicho que en la escena se va avanzando en la igualdad, que se va notando menos la discriminación de la mujer.

Vamos avanzando, y esto hay que celebrarlo. Pero hay muchos más personajes interesantes para hombres maduros que para mujeres maduras. Esto es una realidad. Afortunadamente cada vez hay más mujeres que escriben, hay más directoras, y cada vez tenemos más conciencia de ello. Y hay una cosa que todavía hay que cambiar: que los personajes masculinos, por regla general, piensan; y los personajes femeninos sienten. Hay que equilibrar un poco esa balanza, porque todos pensamos y todos sentimos. Y no me preguntes quién creo que piensa mejor de los dos, que igual no respondería algo políticamente correcto.

¿Usted piensa mucho?

Yo pienso todo lo que puedo. Como todas. El personaje de Luis Merlo dice en la función: “El problema de las mujeres es que pensáis demasiado”. Ahí queda eso.

¿Qué tal se lleva consigo misma?

Pues cada vez mejor. Conmigo tengo muy buena relación. Estoy a gusto. Estoy muy contenta con esto.

¿Qué personaje querría ser de mayor? ¿Cleopatra, tirando por lo bajo?

Pues como la acabo de hacer en Mérida… No me importaría nada ser Cleopatra. No me importaría nada.

¿Por el pedazo de Marco Antonio?

Pedazo de Marco Antonio al lado. Y pedazo de señora. Una de las primeras mujeres empoderadas de la historia. Me da mucha rabia lo mal que ha tratado la historia a todos los personajes empoderados de mujeres. Lo que en un hombre es inteligencia, en ella es malicia; lo que en él es estrategia, en ella es manipulación; lo que en él es pasión, en ella es vicio… Rescatar estos personajes de mujeres poderosas y hacer la lectura desde hoy y desde nuestra cabeza de mujer es algo muy importante.

¿Cuál es su Dios salvaje?

A lo mejor es la maternidad. Me parece que tenemos mucha suerte de tener esa potencia de generar una vida, usemos esa potencia o no, esto es secundario. Yo la he utilizado. Pero creo que gran parte del machismo secular que ha vivido la mujer es porque es muy poderosa. El cuerpo de la mujer es generador de vida. Y no tener esa capacidad debe de dar mucha rabia.