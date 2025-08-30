Bienvenidos, higos: las mil y un maneras de comerse en Madrid las joyas del final del verano

La higuera es la representación botánica del verano. Cuando los ‘splits’ y los 'pingüinos' aún no dominaban la tierra, las hojas de este árbol ya servían de refugio climático natural. La sombra de higuera reconforta y refresca y, cuando ya avistamos el final de agosto, nos ofrece un regalo más. Los higos, que en realidad no son frutas sino flores invertidas, son una joya que puede disfrutarse de mil maneras.

Ofrecen un dulzor irresistible, una cromática que no alimenta pero que entra por el ojo y un juego de texturas derivado de las semillas crujientes que encierran en su interior. Un milagrito cuajado a ritmo lento por la naturaleza.

En Barbudo (Príncipe de Vergara, 57), el último proyecto del chef José Carlos Fuentes, reciben al comensal con higos (¿hay mejor manera?). Los ensartan en forma de brocheta que acompaña un gazpacho de nectarina en el que también reposa una sardina ahumada. Una representación comestible del verano en toda su gloriosa extensión.

También hay higos en la parte inicial del menú en Luzi Bombón (Paseo de la Castellana, 35), restaurante del Grupo Tragaluz. Emplean su dulzor para completar una ensalada de burrata, pistacho y cecina. En Áurea (Plaza de la Moraleja, 2), el último del Grupo Paraguas, lo emparejan en otra ensalada: en este caso los higos van de la mano con espárragos trigueros en una combinación de dos fuerzas de la naturaleza.

La ensalada de higos, burrata, pistacho y cecina de Luzi Bombón. / Luzi Bombón

Con anchoa, en ‘tiradito’…

Uno de los productos más de moda en el mundillo ‘gourmet’ es la anchoa pero uno de los primeros restaurantes en reivindicarla en serio fue La Tasquita de Enfrente (Ballesta, 6). En el restaurante de Juanjo López, el dúo higo-anchoa repite todas las temporadas. Poco más hace falta, aunque también lo sirven en una preparación evolucionada, con el higo rebozado y la anchoa en forma de crema. En el restaurante Dolan (Avenida de Burgos, 12), ahondan en el matrimonio con la anchoa, pero en este caso caramelizando los higos.

“Ponga un ‘tiradito’ en su vida” podría ser el consejo de cualquier asesor gastronómico a un restaurante que aspire a tener una carta en sintonía con las tendencias. Y los higos también pueden entrar en ese plato de origen peruano. En Manifesto 13 (Hartzenbusch, 12), donde practican cocina bachiche -fusión entre italiana y peruana- elaboran uno con vieiras, higos, leche de tigre de lulo y loche encurtido, con ‘pangrattato’ y hojas de syrah.

En La Lonja de Oriente (Plaza de Oriente, 6), el ‘tiradito’ es de lubina salvaje con el higo como uno de sus protagonistas. “Cortamos el pescado muy finamente y lo acompañamos de una crema de maíz como base y se realza con cebolla roja, fruta de la pasión, rocoto y ají amarillo. Para equilibrar los sabores, se añade un toque de sal, lima y, coronando el plato, higos al natural. El dulzor de estos últimos contrasta y armoniza con los matices ácidos y picantes”, explican.

¿Pizza con higos? Sí, en Luna Rossa la tienen. / Luna Rossa

El higo como protagonista y no secundario de lujo aparece en El 22 (Salvadiós, 36, Colmenar Viejo). “Lo que hacemos es asar los higos con sal, azúcar, tomillo y limón. Los acompañamos de papada de cerdo cortada muy fina y sopleteada, reducción de vino y pétalos de pensamiento, para aportar un toque de frescura”, cuenta Carlos Moreno, chef del restaurante.

También fuera de la capital, Dani Ochoa, del restaurante con estrella Michelin Montia (Juan de Austria, 7, San Lorenzo del Escorial), tira no solo del higo, sino también de la hoja del árbol para cocinar su lomo de corzo “en una especie de papillote vegetal que hace que la carne se aromatice”, explica el chef. El plato se acompaña de mantequilla tostada emulsionada con vino rancio, gotas de aceite de higuera -para el que también se sirven de las hojas- y un higo a la plancha.

El higo, amigo del hidrato

La versatilidad del higo también se aprovecha en la ‘comfort food’, dando brillo a pizzas, sándwiches, tostas… Funciona muy bien sobre pizzas y lo saben en Luna Rossa (San Bernardo, 24), donde los colocan como ingrediente junto a jamón de Parma DOP Doble Corona, tomatitos ‘cherry’ amarillos y rojos Piennolo del Vesubio DOP y ‘ricotta’ de búfala. También hay pizza con higos en Pizza Pronto (Santa Feliciana, 4), donde va de la mano de tomate San Marzano DOP, queso ‘fior di latte’, sobrasada de ‘porc negre’, perejil, miel, nuez y queso Parmigiano Reggiano DOP.

Si buscamos una tosta ilustrada (con higos, claro) también la encontraremos en Juana La Loca (Recoletos, 10). Allí preparan una rebanada de nuez sobre la que reposan un ‘foie gras’ de Chalosse a la plancha y el fruto de la higuera, esta vez en versión confitura. En Supernormal (Plaza de Chamberí, 11, Plaza de Cataluña, 2 y Serrano, 112), la tienda de alimentos orgánicos traen higos de producción ecológica de La Vera (Cáceres) y elaboran también aceite y confitura a partir de higueras propias que tienen en Tiétar, también en la provincia de Cáceres. Su sugerencia con los higos es preparar con ellos una tosta que también incluya miel y queso.

El postre de yogur con compota de higos de La Ancha. / La Ancha

Está claro que la acidez del queso y el dulzor del higo casan bien. La demostración más palpable la encontramos en una propuesta de la creadora de contenido Claudia Polo (@soulinthekitchen en redes), que prescinde del jamón cocido para crear un sándwich mixto con higos y queso Arzúa-Ulloa. ¿El entrepán definitivo del verano? Podría ser.

Acabáramos: el higo hace mejor también cualquier postre. Bien lo saben en Insurgente, el excitante restaurante del Mercado de Chamberí (Alonso Cano, 10), donde acaban de meter en carta un bizcocho de chocolate blanco, compota de higo y especias. Y en La Ancha (Príncipe de Vergara, 204, y Zorrilla 7) tienen en carta un helado de yogur con crema de higos que, maravilla, está en carta todo el año. Usan higo verde, que congelan para poder pelarlo mejor. Después lo trocean y lo ponen a cocer con una media parte de azúcar para, de alguna manera, compotar los sabores del verano y así poder disfrutar de ellos durante todo el año.