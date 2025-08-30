De Madrid a Rueda: una ruta de verdejos, historia y vino sin fronteras

La industria del vino, fundamental para la economía y la cultura de muchas regiones, está atravesando un momento complicado. En 2024, el consumo de vino en todo el mundo bajó a su nivel más bajo en más de 60 años, según la Organización Internacional del Vino. Además, el sector enfrenta mucha incertidumbre debido a las disputas comerciales y los impuestos extra impuestos por Estados Unidos. En este contexto global adverso, la Denominación de Origen Rueda emerge como un faro de éxito y esperanza. En 2024, sus exportaciones crecieron un 5,4%, alcanzando 15,8 millones de botellas vendidas fuera de España, 817.549 más que en 2023. Un récord histórico que desafía tendencias y demuestra que el vino blanco de calidad sigue ganando terreno. "Conseguir aumentar las exportaciones en un panorama complicado, marcado por guerras arancelarias y la creciente preferencia por bebidas sin alcohol, es una prueba del arraigo y la confianza del consumidor en la D.O. Rueda", explica Carlos Yllera, presidente del Consejo Regulador a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Este liderazgo internacional no es casual. Rueda ya exporta a 105 países, con un "crecimiento espectacular" en mercados como Holanda, que compró 6,3 millones de botellas, y Reino Unido, donde las ventas subieron un 49,5% en solo un año. América Latina y Canadá también apuntan alto: Colombia creció un 44,5% y Canadá un 10,3%.

Para alimentar esta expansión, Rueda combina campañas como "Las Cosas por su Nombre: pide un Rueda cuando quieras un Verdejo" con su presencia en eventos gastronómicos de referencia, como Madrid Fusión, donde sus vinos se maridan con las mejores pizzas de España. Madrid es, sin duda, un mercado clave, donde la D.O. Rueda busca potenciar especialmente el consumo de su joya: el verdejo. En la capital, sus vinos están presentes en barrios gastronómicos tan dinámicos como Malasaña, Chueca, Ibiza, Ponzano, La Latina y Olavide, conquistando paladares y abriendo nuevas rutas para esta denominación.

Rueda: más que un vino, una experiencia global

Desde los verdes viñedos segovianos hasta los rincones gastronómicos de Madrid y las ferias internacionales más prestigiosas, Rueda es un fenómeno global en ascenso. Su apuesta por la calidad, la tradición, la innovación ecológica y la comunicación efectiva le permite romper moldes en un mercado complicado. En Madrid, los vinos de Rueda están en el centro de la escena en barrios como Malasaña, Chueca, Ibiza, Ponzano, La Latina y Olavide, donde se promueve su consumo y se celebra la variedad verdejo como símbolo de frescura y autenticidad Rueda no solo es un nombre en la etiqueta, es un patrimonio vivo que se reinventa sin perder su esencia, un reflejo líquido de historia, tierra y pasión que conquista paladares de Tokio a Toronto, pasando por Ámsterdam y Bogotá. Rueda es la promesa líquida de un futuro brillante, el alma verde que se resiste a desaparecer y sigue conquistando el mundo copa a copa.

Nieva, Segovia: la raíz que resiste al tiempo

En la ladera segoviana de Rueda, Bodegas Blanco Nieva custodia un tesoro: viñas centenarias plantadas en pie franco, es decir, sin injertos, capaces de resistir la temible filoxera. Allí, a 900 metros sobre el nivel del mar, en suelos de cantos rodados que aportan una mineralidad inconfundible, Pablo Ranilla, enólogo desde 2009, dirige un proyecto apasionado por la pureza y la frescura. "Las raíces aquí son profundas y propias, un lujo que pocos lugares permiten. Cada uva se recoge a mano y se trabaja con mucha paciencia para preservar ese carácter mineral y fresco que define nuestros vinos", comenta Ranilla. En Blanco Nieva, la producción es baja y controlada, con apenas 2.000 a 3.000 kilos por hectárea, para elaborar vinos jóvenes que hablan del terroir sin añadidos ni madera, reflejando el carácter auténtico y equilibrado del verdejo más puro.

Viñas centenarias en Rueda, Bodegas Blanco Nieva. / EPE

Nava del Rey: innovación ecológica bajo velo

En la finca San Sebastián, fundada en 1712 y situada en Nava del Rey, Bodegas Rodríguez y Sanzo ha renacido con una visión ecológica y regenerativa que apuesta por la biodiversidad y la recuperación de variedades ancestrales, como la misteriosa "cenicienta". Javier Rodríguez, enólogo y director agrónomo, lidera una bodega que elabora vinos bajo velo de flor, una capa natural de levaduras que protege el vino del contacto con el aire, otorgándole aromas salinos, ahumados y una textura sedosa en boca. Vinos como Clavius y Palo Cortado 2020 muestran la complejidad y elegancia de esta técnica, que dota a los vinos de una personalidad única y profunda. La bodega mantiene tradiciones como embotellar siempre en luna menguante y consigue vinos con altos grados de alcohol y baja volatilidad, pensados para maridar con platos intensos como el jamón, el pescado azul o el arroz caldoso.

Bodegas Rodríguez y Sanzo en Nava del Rey. / EPE

Serrada: historia subterránea y vinos dorados

En Serrada, la Bodega De Alberto es un viaje en el tiempo. Fundada en 1657 por monjes dominicos, esta bodega conserva un pasillo subterráneo de 1,5 kilómetros y depósitos originales de siglos atrás, donde se elaboran vinos con técnicas ancestrales. La familia Gutiérrez ha sabido mantener y modernizar la tradición, preservando vinos históricos como El Dorado, un vino oxidativo con tintes anaranjados que fue favorito de la corte española, y El Pálido, una joya elaborada bajo velo de flor y única en la denominación, con una crianza media de siete años. Con una capacidad para 4 millones de litros y una producción anual de entre 3 y 4 millones de botellas, De Alberto exporta a más de 20 países y representa un tesoro subterráneo que habla con la voz del tiempo.