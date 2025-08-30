¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? "Es otra manera de viajar para descubrir sitios auténticos alejados del foco turístico, no es solo una cuestión de dinero"

Vacaciones en Irlanda sin gastar en alojamiento en pleno mes de agosto. Parece un sueño, pero es la realidad de Jorge, su pareja Alejandra y los tres hijos que suman ambos -Lucas, Martina y Vera-. Esta familia madrileña ha disfrutado de 15 días en una casa de estilo victoriano en Ardee, un pintoresco pueblo irlandés entre Dublín y Belfast, gracias a una alternativa de viaje cada vez más popular: el intercambio de casas.

La residencia, con cinco habitaciones, cinco baños y tres salones, ha sido su hogar temporal sin pagar un solo euro. A cambio, otra familia sevillana ha estado viviendo en su piso en Madrid. No se conocían ni eran amigos, pero ahora comparten hogar, cocina y experiencias. Un intercambio real al más puro estilo de Cameron Díaz y Kate Winslet en The Holiday.

El intercambio de viviendas es una forma de viajar económica, segura y enriquecedora, ideal para familias, parejas o incluso grupos de amigos. Jorge y su familia llevan más de tres años utilizando una plataforma como HomeExchange, donde acumulan más de 55 intercambios exitosos tanto dentro como fuera de España. "Más allá del ahorro en alojamiento, lo que más valoramos es poder vivir como locales, descubriendo lugares auténticos fuera del circuito turístico, sitios auténticos que jamás conoceríamos de otra forma", comenta Jorge.

"Hemos recorrido buena parte de España" porque hacen mucho turismo local, "pero también hemos estado en París, Dublín o Belfast. Y a nuestra casa -un piso de tres habitaciones y tres baños baño en el extrarradio de Madrid- también ha venido gente de todo el mundo, mucho nacional y argentinos", cuenta Jorge, que les suele dejar la casa completamente disponible para sus invitados. Sus hijos, de 15, 9 y 7 años, están acostumbrados a compartir su espacio y sus juguetes. "Es parte del aprendizaje: dejar atrás el 'mío, mío, mío'", afirma Jorge.

Cocinar para sus anfitriones

El intercambio de casas no siempre implica que los anfitriones estén de viaje. En este caso, sus huéspedes permanecían en el pueblo, lo que les permitió compartir comidas y experiencias. No es lo habitual, pero esta redactora ha pillado a Jorge apurando sus vacaciones en Ardee mientras cocina para sus anfitriones. "Es curioso, pero hoy vienen a su propia casa para probar platos españoles después de conocernos ayer (el día antes de esta entrevista)", cuenta entre risas. Ese componente humano es, para Jorge, uno de los mayores valores del intercambio de casas.

En estas vacaciones, las niñas participaron en un campamento local irlandés, siendo las únicas extranjeras del grupo. Una experiencia única que va más allá del idioma y la cultura: "Mi hija, que odiaba el inglés, la otra noche acabó cantando en un bar una canción que compuso ella misma en inglés", cuenta orgulloso. "Era su canción. Este es el tipo de experiencia que quiero que atesoren".

La familia de Jorge en Belfast. / CEDIDA

Conexiones reales más allá del viaje

Jorge y su familia están "encantados". "Me habló de ello una compañera de trabajo. Lo contaba con tanto entusiasmo que me picó la curiosidad, así que abrimos una cuenta en HomeExchange -plataforma líder en intercambio de casas-". Una curiosidad que reconoce que ha ido trasmitiendo desde amigos hasta "gente que hemos conocido de forma espontánea en la calla y nos ha pedido información". "Cuando ven que puedes pasar unas navidades en Nueva York sin gastarte un dineral, la gente se anima rápido", desvela Jorge.

Pero mucho más allá del beneficio económico, lo que más valora Jorge es "el componente humano": "Es un viaje más cómodo, donde te impregnas de la vida del lugar y creas recuerdos únicos”. “Los anfitriones suelen dejar recomendaciones personalizadas: restaurantes, planes con niños, rutas locales... Y tú, como huésped, te sientes parte como un vecino más".

Flexibilidad para todo tipo de viajes

Este tipo de viajes no siempre son familiares. A veces viajan solo en pareja, como van a hacer próximamente a Cádiz, o con amigos, como en su próxima escapada al Oktoberfest de Múnich. El teletrabajo, en su caso, un 50%, les da libertad para aprovechar al máximo esta modalidad de viaje.

Entre las experiencias más memorables, Jorge recuerda con especial cariño su último cumpleaños en Menorca: "La anfitriona, una chica majísima llamada Esther, nos recogió y acabamos bailando con ella hasta las cinco de la mañana en una discoteca. Fue divertidísimo". También destaca su estancia en un pequeño pueblo de los Pirineos con solo cuatro habitantes empadronados: "Conocimos a todo el pueblo de una. Fue muy auténtico".

Cada casa es distinta, pero la esencia del intercambio va más allá de las comodidades. "No buscamos lujos. Buscamos experiencias reales", señala Jorge. "Esto no es solo una forma de viajar barata. Nos gusta conocer los lugares desde otra perspectiva y eso no lo puedes hacer si te alojas en un hotel". Comienza con un intercambio de casas, pero se acaba convirtiendo en una historia que contarán durante años.

La familia en su intercambio en París. / CEDIDA

Más de 3.000 familias madrileñas

Tal vez sea el elevado precio de los hoteles, tal vez el cerco cada vez mayor a las viviendas vacacionales, quizá la necesidad creciente de viajar en el tiempo libre sí o sí, el caso es que el intercambio de domicilios es cada vez más utilizado. Más de 3.000 familias madrileñas se han lanzado y recurren ya a HomeExchange a la hora de hacer turismo activo y abaratar sus vacaciones.

"Desde la pandemia, el número de usuarios no ha parado de crecer. Mucha gente viene buscando una alternativa más económica para viajar, aunque también en busca de un turismo más responsable y auténtico", cuenta Myriam González Ripoll, portavoz de HomeExchange España, la comunidad líder mundial en intercambio de casas con presencia en 155 países. En España, el segundo mercado más importante de la plataforma tras Francia, ya tiene más de 36.000 usuarios activos que buscan "descubrir zonas fuera de esos circuitos turísticos masificados y vivir como un local auténtico". Se calcula que a finales de este 2025, ya se han cerrado más de 1,3 millones de pernoctaciones por esta vía solo en nuestro país.

La portavoz subraya que el intercambio de casas no implica una transacción económica directa: "Se asocia más a dejar tu casa a un amigo o familiar, porque el miembro no obtiene beneficio". Entre sus ventajas, la compañía destaca la sostenibilidad —se aprovechan recursos ya existentes— y la comodidad para familias con niños.

Para garantizar la seguridad, los miembros deben verificar su identidad, su perfil y su vivienda. Además, se debe pagar una cuota anual, una tarifa plana de 175 euros, que incluye una cobertura frente a imprevistos. "El 99,7% de las estancias tienen lugar sin registrar problemas", señala la compañía.

El intercambio recíproco es el más común. Consiste en que dos viajeros o familias viajan a casa del otro. Aunque no tiene por qué ser en la misma fecha, tal y como subraya González. "Yo puedo irme a tu casa, por ejemplo, en invierno y tú puedes venirte a mi casa en verano", matiza. Además, existe el intercambio a cambio de puntos, los llamados GuestPoints. "Es un intercambio a tres porque tú te vienes a mi casa y yo te doy unos puntos con los que puedes ir a casa de otro tercer miembro de la plataforma", detalla la portavoz, "es un intercambio más flexible". El único requisito es que todos sean miembros de la plataforma. Y el intercambio de hospitalidad o intercambio de habitación es la menos extendida, donde un miembro se aloja en una habitación libre, compartiendo casa con el miembro huésped.