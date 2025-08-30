ACCIDENTE EN MADRID
Dos heridos, uno de ellos grave, tras chocar el coche con la mediana a la altura de Getafe
Emergencias 112 ha indicado que no hay más vehículos implicados y que la llamada de alerta se ha producido a las 12:00 horas de este sábado
Europa Press
Un hombre de 35 años y una mujer de 34 que viajaban juntos en el mismo coche han resultado heridos tras chocar con la mediana en el kilómetro 10 de la M-406 a la altura de Getafe, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Ella, que se encontraba en el asiente trasero, se encuentra en estado grave tras sufrir un traumatismo craneoencefálico (TCE), aunque ha sido estabilizada y evacuada por el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (Summa) 112 hasta el Hospital 12 de octubre, en la capital.
Por su parte, el hombre, conductor del vehículo, se encuentra en estado potencialmente grave. Él ha sufrido una fractura de fémur y ha sido estabilizado y evacuado también al Hospital 12 de octubre.
Todavía se desconocen la causas del accidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil. Emergencias 112 ha indicado que no hay más vehículos implicados y que la llamada de alerta se ha producido a las 12:00 horas de este sábado.
