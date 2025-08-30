TRENES
Un incendio en un vagón de un tren obliga a evacuar a 210 pasajeros y corta la línea Madrid-Andalucía
Se trata de un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros han sido evacuados por la Guardia Civil, mientras los bomberos de Puertollano trabajan en la extinción del fuego
El tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía permanece suspendido este sábado tras el incendio declarado en el último vagón de un tren de pasajeros a la altura de Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. El suceso ha obligado a evacuar a los 210 ocupantes del convoy, que cubría la ruta entre Almería y Madrid.
Según ha informado el servicio de emergencias 112 a la agencia EFE, el aviso del incidente se recibió poco después de las 14:05 horas desde el kilómetro 201 de la vía férrea. Afortunadamente, no se han registrado heridos, aunque se ha activado una ambulancia de soporte vital básico de manera preventiva.
Los pasajeros fueron evacuados de manera ordenada con la intervención de la Guardia Civil, mientras los bomberos del parque de Puertollano trabajan en las labores de extinción del fuego, centrado en el vagón de cola del tren.
Adif, la entidad gestora de la infraestructura ferroviaria, informó del corte del servicio a través de su canal oficial en X (antes Twitter):
La interrupción del servicio afecta a todos los trenes que circulan por este tramo, generando importantes retrasos en una de las principales arterias ferroviarias del país, especialmente en un fin de semana con alto flujo de pasajeros.
Hasta el momento, no se han detallado las causas del incendio, y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer el origen del fuego. Mientras tanto, Adif y Renfe trabajan en la reubicación de los viajeros afectados y en la normalización del servicio lo antes posible.
Trenes afectados
- AVE 02123 Málaga - Madrid, detenido en Puertollano
- AVE 02136 Madrid PA – Granada detenido en Malagón
- AVLO 02137 Sevilla SJ - Madrid PA detenido en Villanueva de Córdoba
- AVANT 08151 Puertollano – Madrid PA realizará el trayecto Puertollano – Ciudad Real en bus
