Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Este es el calendario de Real Madrid y Atlético en la liguilla de la Champions

Los blancos arrancarán como locales ante el Marsella el martes 16 de septiembre y los rojiblancos se estrenarán viajando a Liverpool para jugar en Anfield el miércoles 17

Real Madrid y Athletic empiezan en casa; Barça, Atlético y Villarreal fuera

Real Madrid y Athletic empiezan en casa; Barça, Atlético y Villarreal fuera

Javier Niño González

Madrid

El Real Madrid y el Athletic empezarán la Liga de Campeones 2025/26 como locales ante el Marsella y el Arsenal, respectivamente, mientras que el Barcelona visitará al Newcastle, el Atlético de Madrid al Liverpool y el Villarreal al Tottenham.

El Athletic será el primer equipo español en entrar en liza, al jugar frente a los 'gunners' en San Mamés a las 18:45 del martes 16 de septiembre, día en el que se estrenarán Real Madrid y Villarreal a las 21:00.

El Atlético de Madrid jugará en Anfield a las 21:00 del miércoles 17 y el Barcelona en St. James Park a esa misma hora, pero del jueves 18.

El calendario del Real Madrid en la 'fase liga' de la Champions League 2025/26

Jornada 1: Real Madrid-Olympique de Marsella (16 septiembre a las 21.00 horas).

Jornada 2: Kairat Almaty-Real Madrid (30 de septiembre a las 18.45 horas).

Jornada 3: Real Madrid-Juventus (22 de octubre a las 21.00 horas).

Jornada 4: Liverpool-Real Madrid (4 de noviembre a las 21.00 horas).

Jornada 5: Olympiacos-Real Madrid (26 de noviembre a las 21.00 horas).

Jornada 6: Real Madrid-Manchester City (10 de diciembre a las 21.00 horas).

Jornada 7: Real Madrid-Mónaco (20 de enero a las 21.00 horas).

Jornada 8: Benfica-Real Madrid (28 de enero a las 21.00 horas).

El calendario del Atlético de Madrid en la fase liga de la Champions League 2025-26

Jornada 1: Liverpool-Atlético de Madrid (17 septiembre, 21:00 horas)

Jornada 2: Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt (30 septiembre, 21:00 horas)

Jornada 3: Arsenal -Atlético de Madrid (21 octubre, 21:00 horas)

Jornada 4: Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise (4 noviembre, 21:00 horas)

Jornada 5: Atlético de Madrid - Inter de Milán (26 noviembre, 21:00 horas)

Jornada 6: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid (9 diciembre, 21:00 horas)

Jornada 7: Galatasaray - Atlético de Madrid (21 enero, 18:45 horas)

Jornada 8: Atlético de Madrid - Bodo/Glimt (28 enero, 21:00 horas)

Formato de la nueva Champions League

La competición mantiene el formato estrenado la pasada temporada, con una liguilla única de 36 equipos en lugar de la tradicional fase de grupos. Cada club jugará ocho partidos en total y, al término de esta fase, los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final. Los equipos que finalicen entre la novena y la vigésimo cuarta posición disputarán un playoff en febrero que definirá las ocho plazas restantes para los octavos.

Eliminatorias a partir de febrero

Tras la fase de liga, comenzará la etapa decisiva de la Champions 25/26. El playoff de acceso a octavos tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero (ida) y 24 y 25 de febrero (vuelta). Posteriormente, en marzo se jugarán los octavos de final, en abril los cuartos y entre finales de abril y principios de mayo las semifinales.

Playoff de acceso a octavos: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest

Dónde ver la Champions League 2025-26

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
  2. Madrid, Ext.', el documental que hace que los madrileños se reconcilien con su ciudad
  3. Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
  4. Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
  5. ¿Brigadas forestales o brigadas de refuerzo? Diferencias entre los bomberos que salvan Madrid de las llamas: 'Los sueldos son 10.000 euros más bajos
  6. Así amanece Madrid tras el incendio en Collado Mediano: ¿por qué sigue oliendo a humo en la capital?
  7. Tres amigas, una ceremonia compartida y 'gasto cero': así es la Macroboda 2.0 de San Sebastián de los Reyes
  8. El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad

Un incendio en un vagón de un tren obliga a evacuar a 210 pasajeros y corta la línea Madrid-Andalucía

Un incendio en un vagón de un tren obliga a evacuar a 210 pasajeros y corta la línea Madrid-Andalucía

Macron se prepara para una 'rentrée' caliente: bloqueo en las calles y crisis en la Asamblea Nacional

Macron se prepara para una 'rentrée' caliente: bloqueo en las calles y crisis en la Asamblea Nacional

Dos heridos, uno de ellos grave, tras chocar el coche con la mediana a la altura de Getafe

Dos heridos, uno de ellos grave, tras chocar el coche con la mediana a la altura de Getafe

¿Qué territorios en España se acercan al pleno empleo?

¿Qué territorios en España se acercan al pleno empleo?

Las ayudas al coche eléctrico se agotan en Aragón: las solicitudes duplican el presupuesto

Las ayudas al coche eléctrico se agotan en Aragón: las solicitudes duplican el presupuesto

Una alumna de un curso municipal de albañilería en Badajoz denuncia comentarios machistas, racistas y homófobos

Una alumna de un curso municipal de albañilería en Badajoz denuncia comentarios machistas, racistas y homófobos

Sigue en directo la clasificación del GP de los Países Bajos

Sigue en directo la clasificación del GP de los Países Bajos

Un centro residencial para mujeres jóvenes víctimas de violencia recibirá un 30% más de inversión de la Comunidad de Madrid

Un centro residencial para mujeres jóvenes víctimas de violencia recibirá un 30% más de inversión de la Comunidad de Madrid