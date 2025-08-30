Este es el calendario de Real Madrid y Atlético en la liguilla de la Champions

El Real Madrid y el Athletic empezarán la Liga de Campeones 2025/26 como locales ante el Marsella y el Arsenal, respectivamente, mientras que el Barcelona visitará al Newcastle, el Atlético de Madrid al Liverpool y el Villarreal al Tottenham.

El Athletic será el primer equipo español en entrar en liza, al jugar frente a los 'gunners' en San Mamés a las 18:45 del martes 16 de septiembre, día en el que se estrenarán Real Madrid y Villarreal a las 21:00.

El Atlético de Madrid jugará en Anfield a las 21:00 del miércoles 17 y el Barcelona en St. James Park a esa misma hora, pero del jueves 18.

El calendario del Real Madrid en la 'fase liga' de la Champions League 2025/26

Jornada 1: Real Madrid-Olympique de Marsella (16 septiembre a las 21.00 horas).

Jornada 2: Kairat Almaty-Real Madrid (30 de septiembre a las 18.45 horas).

Jornada 3: Real Madrid-Juventus (22 de octubre a las 21.00 horas).

Jornada 4: Liverpool-Real Madrid (4 de noviembre a las 21.00 horas).

Jornada 5: Olympiacos-Real Madrid (26 de noviembre a las 21.00 horas).

Jornada 6: Real Madrid-Manchester City (10 de diciembre a las 21.00 horas).

Jornada 7: Real Madrid-Mónaco (20 de enero a las 21.00 horas).

Jornada 8: Benfica-Real Madrid (28 de enero a las 21.00 horas).

El calendario del Atlético de Madrid en la fase liga de la Champions League 2025-26

Jornada 1: Liverpool-Atlético de Madrid (17 septiembre, 21:00 horas)

Jornada 2: Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt (30 septiembre, 21:00 horas)

Jornada 3: Arsenal -Atlético de Madrid (21 octubre, 21:00 horas)

Jornada 4: Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise (4 noviembre, 21:00 horas)

Jornada 5: Atlético de Madrid - Inter de Milán (26 noviembre, 21:00 horas)

Jornada 6: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid (9 diciembre, 21:00 horas)

Jornada 7: Galatasaray - Atlético de Madrid (21 enero, 18:45 horas)

Jornada 8: Atlético de Madrid - Bodo/Glimt (28 enero, 21:00 horas)

Formato de la nueva Champions League

La competición mantiene el formato estrenado la pasada temporada, con una liguilla única de 36 equipos en lugar de la tradicional fase de grupos. Cada club jugará ocho partidos en total y, al término de esta fase, los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final. Los equipos que finalicen entre la novena y la vigésimo cuarta posición disputarán un playoff en febrero que definirá las ocho plazas restantes para los octavos.

Eliminatorias a partir de febrero

Tras la fase de liga, comenzará la etapa decisiva de la Champions 25/26. El playoff de acceso a octavos tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero (ida) y 24 y 25 de febrero (vuelta). Posteriormente, en marzo se jugarán los octavos de final, en abril los cuartos y entre finales de abril y principios de mayo las semifinales.

Playoff de acceso a octavos: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest

Dónde ver la Champions League 2025-26

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.