El alza imparable del precio de la vivienda en Madrid empuja la demanda hacia el área metropolitana

El precio de la vivienda en Madrid capital continúa su escalada y se situó en junio de 2025 en 4.457 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 16,1%, según el último informe de Tinsa sobre las áreas metropolitanas. Este crecimiento duplica la media nacional, que se quedó en el 9,8%, y convierte a la capital en el mercado residencial más tensionado del país.

El informe refleja además que el esfuerzo financiero de los hogares madrileños para acceder a una vivienda alcanza ya el 54,9% de los ingresos familiares, un nivel considerado crítico en términos de accesibilidad. La media nacional se sitúa en el 34,1%.

En el área metropolitana, los precios también mantienen una tendencia al alza, aunque de manera más moderada. Municipios del norte y el oeste, como Pozuelo de Alarcón (4.228 €/m², +11,2%), Majadahonda (3.862 €/m², +7,1%) y Las Rozas (3.493 €/m², +8,8%), consolidan su posición entre los más caros. En cambio, zonas del sur como Parla (1.851 €/m², +9,8%) o Fuenlabrada (2.158 €/m², +8,7%) presentan valores más asequibles, aunque también con incrementos de dos dígitos.

En términos de esfuerzo de compra, la presión es especialmente alta en municipios como Alcorcón (37,4%), Leganés (36,8%), Coslada (36,1%) o Móstoles (36%), todos por encima de la media nacional. Esto responde, explica Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa, a que, aunque la ratio de esfuerzo de compra en España se ha moderado en el último año gracias a la recuperación del poder adquisitivo y la bajada del coste hipotecario, “la caída es más suave que a nivel nacional, pues los precios residenciales muestran mayor dinamismo al alza en el área metropolitana de Madrid que en zonas del interior peninsular menos pobladas”.

Trasvase de la demanda a la periferia

Fruto de esta tendencia, apunta la experta de la compañía especializada en consultoría inmobiliaria, en estos municipios del sur de la región el esfuerzo se sitúa entre el 35% y el 38% de la renta disponible; mientras que en las zonas norte, oeste y este, con rentas más elevadas, esta ratio desciende por debajo del 35%.

Es la capital, no obstante, la que presenta un mayor riesgo. “Actualmente, tanto el agregado nacional como los municipios más próximos a Madrid capital muestran una ratio de esfuerzo de compra en niveles equilibrados", señala Arias. "Es Madrid capital la que registra una ratio de esfuerzo crítica del 55 % de la renta disponible del hogar medio, lo que genera que una parte de la demanda local se esté trasvasando a municipios de los alrededores”.

Mirando hacia delante, la directora e Estudios reconoce que la presión de los precios podría atenuarse, pero no desaparecer.“Ante la persistencia de la escasez de oferta es de esperar que los precios continúen reflejando aumentos, si bien la intensidad del crecimiento se moderaría con la demanda a medida que los tipos de interés se estabilizan y el ahorro de los hogares retorna a la media", expone la directora.