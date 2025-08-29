Vigilantes de Barajas, ocupados del desalojo de indigentes en las terminales, en huelga desde este viernes por "sobrecarga de trabajo"

Hace dos semanas, la sección sindical ATES Sureste Madrid convocó una huelga a partir del 28 de agosto en el servicio de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que afectará a los controles de equipajes y filtros de acceso.

Este jueves, tras finalizarse sin acuerdo la reunión con la empresa Sureste Seguridad, los trabajadores corroboraron la huelga indefinida, que tuvo inicio la pasada medianoche. El delegado sindical de ATES, Pablo Antonio Sanz, explicó en declaraciones a Escudo Digital que en la patronal no reconocen "la problemática que tenemos con el cumplimiento del convenio colectivo ni con la ley de prevención de riesgos, y así no se puede ofrecer un servicio al usuario del aeropuerto", explica.

Condiciones laborales "malas" que conllevan riesgos

"Las malas condiciones de trabajo están produciendo mucho absentismo, muchas bajas, y así es imposible mantener la seguridad de las instalaciones", ha recordado también Sanz. Sureste Seguridad está encargada del lote 2 de seguridad del aeropuerto madrileño, ocupándose del tratamiento de equipajes, filtros de empleados, patrullas perimetrales y de la vigilancia de la zona pública. Asimismo, desde el pasado mes de mayo, también se encarga del operativo de desalojo de indigentes de las terminales.

La plantilla cuenta con algo más de 500 vigilantes, pero ATES denuncia un déficit estructural del 30% que se agrava en los turnos de noche. Esta escasez de efectivos, según fuentes sindicales, desemboca en sobrecargas enormes de trabajo y en situaciones de riesgo que se han agravado estos meses de desalojo de indigentes.

Los empleados reivindican el cumplimiento del convenio y de la ley de prevención de derechos laborales, así como el incremento de plantilla y un plus salarial adicional, puesto que las exigencias en Barajas "son mayores" que en otros aeropuertos del país.

El paro se desarrollará de forma indefinida cada lunes, miércoles, viernes y sábado, aunque los servicios mínimos se mantendrán al 100%. El impacto operativo, por tanto, será limitado.