Tres amigas, una ceremonia compartida y 'gasto cero': así es la Macroboda 2.0 de San Sebastián de los Reyes

Abad recibió el link de una amiga para solicitar la inscripción en la Macroboda 2.0 en mitad de las fiestas de San Sebastián de los Reyes (Madrid). No pensó que fuera a ser seleccionada, pero este viernes, justo el día en que cumple 25 años, celebra su boda junto con otras dos amigas. Su pareja no estaba al tanto: se enteró a la vez que el resto de la pandilla. Pero "el sorpresón" y las risas iniciales dieron paso a una emoción compartida: tras seis años de noviazgo, van a contraer matrimonio en un evento muy especial en el que estarán muchas de las personas más importantes de su vida en España, también su pequeña de año y medio.

Sin tanta parafernalia ni derroche de dinero, hasta 13 parejas se darán el "sí, quiero" este viernes en la iglesia de San Sebastián Mártir. El año pasado lo hicieron 18 en esta misma boda, la primera de estas características en España.

La idea empezó a rondar en la cabeza del sacerdote Javier Sánchez-Cervera al ser consciente de que, si bien mucha gente quería casarse, y deseaba poder hacerlo "a lo grande", no se lo podían permitir por cuestiones económicas. El Libro imprescindible de las Bodas –publicado por Bodas.net junto a Google y Carles Torrecilla, profesor de Esade– mostraba que el gasto medio por invitado en la Comunidad de Madrid ronda los 207 euros.

Esta macroboda permite que muchas parejas que por cuestiones económicas, por tener poca red en España (y, por tanto, invitados) o por sentir cierto apuro con la edad, disfruten de su boda sin ningún tipo de carga o reparo; sin sentirse señalados ni expuestos, sino arropados y queridos por su gente y por todas aquellas personas que participan de forma desinterasada en la ceremonia para que disfruten del mejor día posible.

Las tres amigas, Lorena, Seiby y Abad, que han vivido juntas todo el proceso, incluido la elección del vestido, acudirán mañana a la iglesia a prepararse. Allí, gente de la parroquia les ayudarán con el peinado y el maquillaje. Abad quiere tonos claro y algo de brillo que vaya a juego con su vestido: tiene algún toque plateado.

Hasta ahora, asegura que su párroco les ha estado ayudando "casi hasta a elegir el traje". Él agradece al resto de gente: "Hay un equipo que organiza las flores, la música, otro el brindis, hay gente que ha estado acompañando a cada pareja... Son personas que cuidan", expone.

Celebrar en la feria

El día elegido, el 29 de agosto, no es casualidad: cae en medio de las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. Es así para que los novios tengan más opciones de celebrar. "Algunos organizan su banquete en casa o reservan algún local, pero hay una opción muy sencilla y divertida, que es bajar a la feria, a la caseta de comida, a los conciertos por la noche... Eso te simplifica la celebración", apunta Don Javier.

Abad, que desde su ventana de la habitación ve todas las luces de la feria, cuenta con entusiasmo lo alegre que Sanse está en estos últimos días de agosto. Su pareja y el resto de amigos pasarán después de la ceremonia por El Encanto Trujillano, un restaurante peruano donde tomarán algo antes de seguir en las casetas.

Entre las tres parejas suman en total unos 25 o 30 invitados, "todos muy amigos". De origen venezolano, su familia, que está repartida entre Venezuela y Colombia, se reunirá para ver por streaming la ceremonia. No era la boda que se había imaginado, como confiesa entre risas, pero sí la quiere tener.