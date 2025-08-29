Siete heridos, uno por un varetazo de asta de toro, en el sexto encierro de San Sebastián de los Reyes

El sexto encierro de San Sebastián de los Reyes se ha saldado este viernes con seis heridos leves y un séptimo lesionado que ha sufrido en la parte superior del glúteo un varetazo, un golpe con el asta de un toro que no se considera cornada, porque no ha roto la piel, y que finalmente ha sido dado de alta tras ser evaluado en el quirófano de la plaza de toros.

Después de sufrir la lesión, en la curva de la calle Real con la calle Postas, ha sido trasladado de urgencia al puesto sanitario de la plaza de toros porque, aunque no se trate de una cornada, puede suponer la misma presión y puede implicar heridas similares.

Sin embargo, el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez, ha confirmado a Efe que finalmente el hombre ha sido dado de alta porque no tenía heridas internas, debido a que el golpe "no le ha pillado de lleno".

Casi tres minutos

Los otros seis heridos de este sexto encierro han sufrido sus lesiones por caídas, raspaduras por el asfalto y quemaduras en brazos y rodillas, especialmente; y han sido dados de alta tras ser evaluados en los puestos sanitarios dispuestos a lo largo del encierro.

La carrera ha durado 2:52 minutos, ha contado con toros de la ganadería de Pinto Barreiros y ha congregado a unos 2.200 corredores y 14.000 espectadores.

Martínez también se ha referido al joven de 28 años de Pamplona que ayer sufrió una cornada en el glúteo izquierdo, de 15 centímetros y con trayectoria ascendente, apuntando que su evolución es "favorable" y sigue ingresado en el hospital Infanta Sofía por el riesgo de infección, aunque no reviste gravedad.

Por su parte, el concejal de Festejos, Carlos Bolarín, ha puesto en valor que este encierro ha tenido “un ritmo sorprendente” y con “grandes carreras”, protagonizado especialmente por un toro que “ha causado un poco de miedo” porque se ha separado de la manada e iba buscando a los corredores con los pitones.

También ha reconocido que “ha costado meter a los toros” en los corrales, ya que las reses han llegado a la plaza cuando ha pasado 1:35 minutos pero no han llegado a chiqueros hasta los 2:52 minutos, aunque no ha habido mayores incidentes ni daños en la plaza.

Bolarín también ha previsto que en los dos próximos días haya una mayor afluencia de corredores y asistentes por ser fin de semana, y ha confiado en que sean encierros “de grandes emociones”.