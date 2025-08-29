Renfe retira los trenes Avlo del trayecto Madrid-Barcelona: qué hacer si ya tienes billete

La empresa pública de transporte ferroviario, Renfe, anunció ayer la retirada de sus trenes low-cost Avlo del tramo de vía de alta velocidad comprendido entre Madrid y Barcelona. Estos serán restituidos por servicios de AVE, manteniendo las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos, según ha señalado la compañía en un comunicado.

Renfe ha tomado la determinación de retirar los trenes Avlo S106 el corredor, ateniéndose a que "el producto AVE se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor". Es decir, la empresa incorpora más trenes AVE para ofrecer más opciones de confort a los viajeros, con asientos más amplios y un importante incremento de espacio y servicios adicionales como la cafetería, la restauración a bordo o el coche en silencio. Renfe también incorporará servicios Premium -- accesos a salas club y otras opciones de restauración -- y la opción de la Sala Executive.

Además, estos Avlo S106 también presentan problemas materiales. El insuficiente suministro de piezas de repuesto ha obligado en los últimos tiempos a inmovilizar varios trenes. Estos fueron sustituidos por la serie 102, que también podría estar sufriendo inconvenientes similares.

¿Qué hacer si ya tenías un billete Avlo Madrid-Barcelona?

Si eres de esos que ya había adquirido un billete Avlo Madrid-Barcelona para el 8 de septiembre o posterior, no debes preocuparte. Todos los viajeros que se encuentren en estas circunstancias serán reubicados en los nuevos servicios AVE, que mantendrán las mismas condiciones de viaje que los Avlo originales: número de frecuencias, horarios y precios competitivos.

Esta reubicación no supondrá ningún coste adicional. En caso de haber pagado un suplemento por la selección de asiento, este importe será reembolsada íntegramente de forma automática. Los viajeros serán reasignados en los nuevos trenes de igual forma, sin necesidad de completar ningún trámite.