Así amanece Madrid tras el incendio en Collado Mediano: ¿por qué sigue oliendo a humo en la capital?

En la madrugada de este viernes, quince dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado para atajar un incendio que ha afectado a una hectárea de zona forestal y de forma leve a tres chalets.

Y es que la capital lleva sumida en una ola de incendios de la que no consigue salir desde hace unas semanas y ello empieza a tener consecuencias para el medioambiente y la salud de la población.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112, en el incendio de este viernes no ha habido personas atendidas por el Servicio de urgencia Médica (Summa112), que se ha ubicado en la zona de El Castillo, en Collado Mediano. Eso sí, han intervenido efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y la Policía Local.

Ahora, aunque el fuego esté controlado, la región amanece de nuevo con olor a humo y cenizas, por lo que se ruega a la ciudadanía que sigan las recomendaciones necesarias para que ello no afecte a su salud.

¿Cómo puedo protegerme de las partículas contaminantes?

Emergencias Madrid recomienda a los ciudadanos que, mientras estas partículas sigan presente en el aire y entorpezcan su calidad, no se realice ejercicio intenso al aire libre y se limiten las estancias prolongadas en exteriores.

Consejos de Protección Civil ante episodios de humo

El humo procedente del incendio se nota en todo Madrid y, dada la alta posibilidad de cenizas en suspensión, Protección Civil lanza una serie de recomendaciones al respecto.