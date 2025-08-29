ANIMALES
Una invasión de jabalíes pone en el punto de mira a esta localidad de Madrid: declarada zona de emergencia cinegética
Entre 2012 y 2023 se registró en la región una media anual de 120,5 accidentes de tráfico por atropellos de jabalíes, de los cuales alrededor de siete corresponden específicamente a esta comarca
La Comunidad de Madrid ha declarado una localidad de la ciudad como zona de emergencia cinegética temporal por el incremento de jabalíes en la zona.
La declaración de emergencia responde a la proliferación de estos animales en áreas urbanas y rurales, con consecuencias en materia de seguridad vial y daños materiales. Afecta, sobre todo, a la comarca forestal del Sureste.
Entre 2012 y 2023 se registró en la región una media anual de 120,5 accidentes de tráfico por atropellos de jabalíes, de los cuales alrededor de siete corresponden específicamente a esta localización.
¿Cuáles son los municipios afectados?
Esta medida afecta directamente a Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Morata de Tajuña, San Fernando de Henares, Coslada, Velilla de San Antonio, Chinchón, Aranjuez y Getafe, según lo recogido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Medidas excepcionales frente a la proliferación de jabalíes
La emergencia autoriza la aplicación de medidas excepcionales que incluyen la captura en vivo mediante jaulas o rifles anestésicos, el uso de caza con arco en áreas urbanas y la posibilidad de incrementar hasta un 50% la cacería colectiva en los cotos de caza de la comarca.
Además, durante el periodo hábil de caza, se podrán emplear modalidades como la montería, batida, gancho, rececho o aguardos, con la posibilidad de realizar esperas durante viernes, sábados y domingos. Fuera de temporada, las actuaciones se centrarán en la protección de cultivos y explotaciones ganaderas.
