Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ANIMALES

Una invasión de jabalíes pone en el punto de mira a esta localidad de Madrid: declarada zona de emergencia cinegética

Entre 2012 y 2023 se registró en la región una media anual de 120,5 accidentes de tráfico por atropellos de jabalíes, de los cuales alrededor de siete corresponden específicamente a esta comarca

La declaración de emergencia responde a la proliferación de estos animales en áreas urbanas y rurales

La declaración de emergencia responde a la proliferación de estos animales en áreas urbanas y rurales / A. P. F.

Victoria Saulyak

Madrid

La Comunidad de Madrid ha declarado una localidad de la ciudad como zona de emergencia cinegética temporal por el incremento de jabalíes en la zona.

La declaración de emergencia responde a la proliferación de estos animales en áreas urbanas y rurales, con consecuencias en materia de seguridad vial y daños materiales. Afecta, sobre todo, a la comarca forestal del Sureste.

Entre 2012 y 2023 se registró en la región una media anual de 120,5 accidentes de tráfico por atropellos de jabalíes, de los cuales alrededor de siete corresponden específicamente a esta localización.

¿Cuáles son los municipios afectados?

Esta medida afecta directamente a Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Morata de Tajuña, San Fernando de Henares, Coslada, Velilla de San Antonio, Chinchón, Aranjuez y Getafe, según lo recogido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Medidas excepcionales frente a la proliferación de jabalíes

La emergencia autoriza la aplicación de medidas excepcionales que incluyen la captura en vivo mediante jaulas o rifles anestésicos, el uso de caza con arco en áreas urbanas y la posibilidad de incrementar hasta un 50% la cacería colectiva en los cotos de caza de la comarca.

Además, durante el periodo hábil de caza, se podrán emplear modalidades como la montería, batida, gancho, rececho o aguardos, con la posibilidad de realizar esperas durante viernes, sábados y domingos. Fuera de temporada, las actuaciones se centrarán en la protección de cultivos y explotaciones ganaderas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
  2. ¿Brigadas forestales o brigadas de refuerzo? Diferencias entre los bomberos que salvan Madrid de las llamas: 'Los sueldos son 10.000 euros más bajos
  3. Madrid, Ext.', el documental que hace que los madrileños se reconcilien con su ciudad
  4. El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
  5. Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
  6. Tres amigas, una ceremonia compartida y 'gasto cero': así es la Macroboda 2.0 de San Sebastián de los Reyes
  7. Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
  8. El Atlético de Madrid busca fortuna en el sorteo de la Champions mientras Simeone construye su nuevo proyecto: posibles rivales de los rojiblancos

La UE apuesta por elevar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones tras el brutal ataque contra Kiev

La UE apuesta por elevar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones tras el brutal ataque contra Kiev

La Comunidad de Madrid busca profesores: 70 nuevas ofertas activas con incorporación inmediata

La Comunidad de Madrid busca profesores: 70 nuevas ofertas activas con incorporación inmediata

Cataluña y Madrid lideran los avisos de radicalización con más del 24% del total nacional

Cataluña y Madrid lideran los avisos de radicalización con más del 24% del total nacional

Una invasión de jabalíes pone en el punto de mira a esta localidad de Madrid: declarada zona de emergencia cinegética

Una invasión de jabalíes pone en el punto de mira a esta localidad de Madrid: declarada zona de emergencia cinegética

Errores comunes al usar crema solar que podrían estar dejando tu piel sin protección este verano

Errores comunes al usar crema solar que podrían estar dejando tu piel sin protección este verano

Terapia TTFields: así es el tratamiento de campos eléctricos para pacientes de glioblastoma de nuevo diagnóstico que ya cubre el SNS

Terapia TTFields: así es el tratamiento de campos eléctricos para pacientes de glioblastoma de nuevo diagnóstico que ya cubre el SNS

Yeytou, el fármaco con un 99,9% de eficacia para prevenir el VIH que acaba de aprobar la Comisión Europea

Yeytou, el fármaco con un 99,9% de eficacia para prevenir el VIH que acaba de aprobar la Comisión Europea