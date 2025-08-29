Madrid acoge este fin de semana la 'Final Four' de la Superliga del videojuego League of Legends

Madrid acoge este fin de semana la Final Four de la Superliga Domino's de League of Legends coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Videojuego, una industria con millones de seguidores que genera un impacto económico en torno a los 800 millones de euros en Madrid y alrededor de los 2.300 millones de euros anuales en España.

Este evento, patrocinado por la Comunidad de Madrid, reúne desde este sábado en el Madrid Arena de la capital a los cuatro mejores equipos del año que se disputarán el título, situando a la región en el mapa global del gaming y como un destino innovador con capacidad para acoger grandes citas internacionales.

Además, 'Madrid in Game' pone en marcha en septiembre la nueva temporada de las ligas municipales de eSports. Desde 2023, el Ayuntamiento de Madrid apuesta por este sector a través 'Madrid in Game' y el Campus del Videojuego en la Casa de Campo -el mayor campus dedicado al gaming de Europa-.

Grandes competiciones internacionales

Se trata de dos pilares fundamentales que han convertido a Madrid en un referente en el ámbito del emprendimiento en el mundo del videojuego, sus tecnologías aplicadas y la industria de los eSports. La capital ha acogido otras grandes competiciones internacionales como la Valorant Masters, la Call of Duty League o la LEC RoadTrip de League of Legends.

"Fortalecer el tejido empresarial en el sector del videojuego es fundamental para consolidar a Madrid como un referente europeo de innovación de primer nivel", ha apuntado en la presentación el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño.

El edil asegura que con esta apuesta "Madrid se sitúa a la vanguardia en la profesionalización y formación en un sector puntero para las nuevas generaciones profesionales, atrayendo inversión y talento".

Por su parte, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha señalado que "el sector de los eSports no solo representa una nueva forma de entretenimiento, sino que también genera oportunidades reales de empleo, inversión y desarrollo económico en áreas clave como el desarrollo de nuevas tecnologías, la producción audiovisual, el marketing digital, el análisis de datos o la organización de eventos".

"La Comunidad de Madrid ya está atrayendo inversiones nacionales e internacionales ligadas a este ecosistema, y nuestra apuesta es seguir impulsando este crecimiento con eventos de primer nivel como este", ha añadido.