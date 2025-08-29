Madrid tiene un jardín secreto que nadie conoce y parece sacado de un cuento: cascadas y monumentos del siglo XVII

Madrid es una de las ciudades en las que más difícil es pasar el verano. Las altas temperaturas y la afluencia de gente hacen que sea complicado relajarse y cargar las pilas para la vuelta a la rutina.

El calor sofocante se une a la imposibilidad que hay para escapar de él, tanto si eres turista como local. Da igual que visites El Retiro, El Capricho o el Parque Juan Carlos I, que el calor será el mismo.

Evidentemente, la falta de playa juega un papel fundamental en este tipo de propósitos, pero, por suerte, entran en juego otros que no debemos dejar pasar. Aunque Madrid ofrece algunas zonas como el Pantano de San Juan, donde es posible refrescarse e incluso hacer deportes acuáticos de aventura, no siempre existe la posibilidad de escaparse tan lejos.

Lo que busca la mayoría de la gente que pasa calor entre las calles de Madrid es quedarse en los refugios climáticos disponibles. Por eso, a continuación te detallamos uno que, además de hacer que estés fresco durante el día, tiene una historia y unos paisajes dignos de admirar.

Un parque de cuento para refrescarse en verano

Uno de los mejores rincones a los que puedes acudir en plena ola de calor es el Parque de Fuente del Berro, unas instalaciones sin parangón que son conocidas como el parque con más historia de Madrid. Su origen se remonta al siglo XVII, aunque no pasó a ser propiedad municipal hasta el año 1954.

Consta de unas trece hectáreas y está plagado de jardines con impresionantes monumentos. Su mayor poder de atracción son sus espectaculares cascadas, las cuales se convierten en el punto más visitado del enclave por niños y adultos.

Estas impresionantes caídas de agua forman junto a sus estanques el mejor refugio climático posible en pleno centro de Madrid, refrescando a todos aquellos que pasen en verano por el barrio Salamanca. Además, en el año 1946 fue declarado Bien de Interés Cultural.

Horario y precio

Lo mejor de todo, es que disfrutar de este oasis en pleno centro de Madrid es totalmente gratis. El horario, eso sí, varía según la temporada: de abril a septiembre, abre de 6:30 a 00:00 horas, y de octubre a marzo, el horario es de 6:30 a 22:00 horas.