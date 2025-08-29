El hombre alado que se estrelló con un edificio al admirar la Plaza Mayor de Madrid: "Podría haber sucedido"

Lo de la estatua conocida como Accidente aéreo para su escultor no es una leyenda o un cuento que justifique la presencia de un hombre de bronce con alas, ya turquesa por la contaminación y las lluvias que han caído desde 2005, momento en el que se estrelló en la esquina del edificio que se alza sobre el número 3 de la calle de los Milaneses, justo al lado del Mercado de San Miguel y de la Plaza Mayor de Madrid. Para Miguel Ángel Ruiz Beato, el autor, "podría haber sucedido" el episodio que representa su obra.

Es ese "tipo con alas, un objeto volador no identificado" que salió a dar una vuelta hace 40 siglos. Su obra juega con "el concepto de tiempo, de manera que, si el tipo sabe volar y se va al Mediterráneo, a la vuelta, en lo que transcurren esos 40 siglos, para él no ha sido nada más volar", lo más cercano al paseo para cualquier persona de a pie. En su regreso a la meseta, "se produce el accidente, porque el tío no cuenta con que se iba a encontrar con una ciudad como Madrid en el sitio donde solía aterrizar. O a lo mejor se equivocó de lugar", dice el autor de la obra.

Como consecuencia del impacto, este extraño ser se rompe el brazo izquierdo y se retuerce la columna al chocar de cabeza contra la esquina de la terraza del quinto piso de esta construcción de 1915. "El hombre alado va de espaldas mirando a la Plaza Mayor y se la pega contra ese edificio", sostiene Miguel Ángel Ruiz Beato, que afirma que nunca llegó a conocer al accidentado. Es quien más se cree la historia que materializó, la de un "ser humano alado", que "vete tú a saber si uno no termina viéndolo", lanza en una conversación telefónica con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El 'Accidente Aéreo' de Miguel Ángel Ruiz Beato, estampado contra un edificio frente a la Plaza Mayor. / Alba Vigaray / ALBA VIGARAY

"Podría haber sucedido, porque, antes de que llegaran las religiones monoteístas, en el propio Mediterráneo, los dioses eran multiformes. Como en La Metamorfosis, de Ovidio, en la que uno se convertía en cisne, el otro en rayo, el otro en gato... Y no se sabe muy bien si eso corresponde a un sueño o a que en algún momento determinado eso haya existido", reflexiona el artista.

Los apartamentos de esta finca, que actualmente ocupan visitantes de Estados Unidos, Reino Unido, de otras zonas de Europa y algún que otro ciudadano asiático, se utilizan como alojamientos turísticos de lujo desde que Acebo Investments SLU, conocida en el mercado como Madrid 1915 Private Suites, se hiciese con toda la propiedad. Los pisos se pueden alquilar por entre 4.000 y 7.660 euros al mes actualmente, según el gestor de reservas Minty Stay. Los dueños, que se hicieron con Milaneses, 3, en 2017, reformaron de nuevo los apartamentos de la finca.

El "giro cachondo" del 'Ángel caído' a la Plaza Mayor

Tres hermanos -dos hombres y una mujer- compraron este edificio a principios del presente siglo y le hicieron un lavado de cara en la fachada, una reforma integral del interior e instalaron el ascensor que hoy se utiliza todavía. "Estaba, como toda esa zona hace tiempo, deteriorado", dice el artista.

Cuando se hicieron con la propiedad, como no podían tocar la fachada de esta construcción modernista, protegida por el Ayuntamiento de Madrid, se les ocurrió encargarle a su amigo escultor, Miguel Ángel Ruiz Beato, crear este Ángel caído, en referencia al que descansa en el Retiro, o Ángel estrellado, dos denominaciones con las que también se conoce popularmente a este hombre alado. El escultor estudió en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y terminó la carrera en 1993. Esta es su obra más conocida.

'Accidente aéreo', la obra de Miguel Ángel Ruiz Beato que se instaló en 2005 en el quinto piso de la calle de los Milaneses, 3. / Alba Vigaray / ALBA VIGARAY

"Queríamos hacer algo que tuviera que ver con la mitología de todos los personajes que hay en esa zona. Prácticamente todos los compañeros que tiene este hombre alado en el skyline de Madrid son alegorías y mitos", indica el autor, que quería que su Accidente aéreo "entrase en ese club" acompañado de un "giro cachondo". Buscaba algo que "tuviera más gracia y que no fuera el típico relato de la ley y el orden", por lo que ideó la historia de este mortal que termina su vida por un esquinazo. "Este es un tipo que se pega un golpe y ya está", zanja.

Ni 'Ángel caído' ni Ícaro

El autor recalca que su estatua no guarda similitud "con nada que tenga referencia al Ángel Caído ni a Ícaro. Evidentemente, el Ángel Caído es un diablillo con alas e Ícaro, también". La historia de este último es más parecida a la del hombre de Accidente Aéreo, "porque él se acerca al sol, se quema y se pega el golpe. Se lo pegó en Icaria, pero se lo podía haber pegado en Lavapiés".

Recién entrado el año 2005, elevaron al penúltimo piso de este edificio de seis plantas esta figura de bronce de unos 200 kilogramos, que mide 240 centímetros por 170. Durante los años siguientes, la estatua generó una gran expectación entre vecinos y asiduos a la zona.

El hombre alado de Led Zeppelin

Ruiz Beato recuerda que tanto "las primeras pruebas de aviación que se hicieron, como los dibujos de Leonardo da Vinci buscaban prácticamente tratar de convertir los brazos en alas".

Pero, además de esta semejanza, un buen amigo del escultor, Vicente Mariskal Romero, pionero de la radio y prensa musical rockera en España, le indicó que lo que había hecho era "copiar el hombre alado del Swan Song, de Led Zeppelin." "Y me vino a la cabeza ese sello, en el que el tío no se pega el golpe, sino que está a punto de despegar, pero es exactamente el mismo", afirma.

"Un ser humano alado... vete tú a saber si uno no termina viéndolo. El otro día vi una cosa de un chaval que daba una conferencia sobre el transespecismo y que se había colocado unas aletas en la cabeza. Decía que, desde que se las había injertado, no había perdido los atributos humanos, pero sentía que era de otra especie distinta. Me dije: 'Esto está sucediendo'. Los seres humanos, que somos una pura invención, podemos hacer cualquier locura. Y que tenga alguien alas puede terminar siendo una realidad", concluye.

[Este reportaje fue inicialmente publicado en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el 6 de noviembre de 2023]