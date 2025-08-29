Henry Méndez, el cantante que "odia a los rojos", emite un comunicado antes de su concierto en Vallecas: "España es un país libre"

El cantante y compositor dominicano Henry Méndez, autor de temas imprescindibles de la época estival como Rayos de sol o Tiburón, vuelve a estar de moda. Parecía que su apogeo había pasado y no volvería a aparecer en grandes titulares, pero un desafortunado comentario proferido en una de sus actuaciones ha vuelto a poner al músico en boca de todo el mundo.

Hace unos días, durante uno de sus conciertos, Méndez sorprendió al público interrumpiendo el show para arremeter contra la izquierda. "Yo no soy socialista, odio a los rojos, vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana", pidió el artista a los asistentes. Este gesto se une a una corriente antisocialista esgrimido por diversos cantantes a lo largo y ancho del mundo. El Pedro Sánchez, hijo de puta se ha convertido ya en un clásico de los conciertos del español Juan Magán. El Jincho o componentes del grupo Mägo de Oz también han alentado a su público a insultar al Presidente del Gobierno.

El PSOE pide la cancelación de su concierto en Vallecas

El comentario ya le ha valido a Méndez la cancelación de su concierto en la localidad alicantina de Elda, donde no quieren "discursos de odio" en sus calles. El PSOE madrileño ha reclamado la misma medida para la actuación del cantante prevista para el próximo día 13 de septiembre en Villa de Vallecas. Ignacio Benito, concejal socialista, ha exigido "su cancelación inmediata y su sustitución por un(a) artista que traiga música y buen rollo, no odio y enfrentamiento" al barrio más combativo históricamente de Madrid. Según Benito, Méndez habría insultado "al 54 por ciento de los vecinos del distrito, que votan a la izquierda":

No obstante, desde Cibeles el concejal popular de Políticas Sociales, José Fernández, subraya que el Consistorio "no cree en la cultura de la cancelación", descartando la retirada de Méndez de las fiestas del cartel de las fiestas del distrito. Para el 'popular', la música trasciende las ideas políticas y hay que escucharla "independientemente de lo que se piense ideológicamente".

Méndez emite un comunicado: "No guardo ni odio ni rencor en mi corazón"

El cantante ha emitido un comunicado a través de la red social X en el que afirma que el comentario del vídeo, pese a ser desafortunado, estaría algo sacado de contexto. Según sostiene, él no habría interrumpido el concierto para dar un mensaje de odio, sino para "parar una situación que se viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país" que, para él, serían "molestos". "No tolero las faltas de respeto a nada ni a nadie", subraya.

El dominicano también ha pedido las disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir "agraviadas" por sus palabras, y recuerda que el vídeo no ha sido publicado en su totalidad.

Por último, Méndez recuerda que España es "un país libre y maravilloso" donde debe considerarse "la libertad de expresión y la diversidad de opiniones desde la óptica de la ética y el respeto".