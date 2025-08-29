El frontón de pelota vasca escondido en Chamberí que podrás visitar en septiembre

Seguro que alguna vez has paseado por el famoso barrio de Chamberí, en pleno centro Madrid. Las calles, repletas de edificios de gran belleza arquitectónica, esconden entre sus muros una fachada que bien podría pasar desapercibida, pero que en su interior esconde un legado deportivo: el frontón Beti-Jai. Este recinto reabrió sus puertas al público hace unos meses. Han pasado casi 100 años desde que se celebró el último partido de pelota vasca en el frontón Beti Jai, el único de categoría monumental que resiste en una ciudad que tiempo atrás albergó más de una treintena y que, según el Ayuntamiento de Madrid, se trata de la instalación deportiva más antigua de Europa.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Área de Cultura, Turismo y Deporte, amplía las plazas y horarios de algunas actividades para conocer el emblemático frontón Beti Jai. Durante septiembre, se añade una sesión más en las visitas guiadas, a las 10:00 horas, de martes a domingo; y, durante los meses de septiembre y octubre, habrá dos nuevas sesiones de los talleres infantiles, a las 11:00 y a las 12:30 h, los fines de semana. Así, se han aumentado en 720 plazas las visitas guiadas y 1.040 los talleres infantiles, un total de 1.760 plazas más. Hoy martes, 26 de agosto, a partir de las 10:00 h, se abre el plazo para las inscripciones en la central de reservas.

Imágenes de archivo del frontón Beti Jai con público visitante y detalles de las instalaciones. / Á. MIGUEL BERROCAL

Un imán para curiosos y turistas

Desde su apertura en 2024, tras la rehabilitación llevada a cabo por el Consistorio, este edificio no ha parado de recibir visitantes. Talleres para toda la familia, itinerarios teatralizados o exhibiciones sobre el juego vasco de pelota son parte de las actividades programadas para profundizar en la historia y el proceso de recuperación del histórico frontón Beti Jai, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011. Por su parte, el centro de interpretación, integrado en las galerías y pasillos del propio espacio, transita por los principales momentos de su creación y posterior recuperación a través de piezas, fotografías, documentos y otros elementos relevantes.

Este espacio se transformó en uno de los lugares de la vida social de la corte madrileña, donde veían los campeonatos de pelota vasca. Aunque también se celebraban campeonatos de esgrima, hípica, mítines e incluso espectáculos musicales.

Durante todo el mes de agosto, esta instalación deportiva de las más antiguas de Europa se mantiene abierta en su horario habitual, de 10:00 a 18:00 h, de martes a domingo, para que los ciudadanos que lo deseen puedan recorrer libremente los espacios abiertos al público: el propio frontón y el centro de interpretación.