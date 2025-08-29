Extinguido un incendio forestal en Collado Mediano que afectó a tres viviendas

Quince dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado en la madrugada de este viernes para atajar un incendio que ha afectado a una hectárea de zona forestal y de forma leve a tres chalets.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112, no ha habido personas atendidas por el Servicio de urgencia Médica (Summa112) como consecuencias del fuego, que se ha ubicado en la zona de El Castillo, en Collado Mediano.

En el incendio también han intervenido efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y la Policía Local.