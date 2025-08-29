FUEGO EN MADRID
Extinguido un incendio forestal en Collado Mediano que afectó a tres viviendas
Un total de 15 dotaciones de bomberos han trabajado esta madrugada en la zona de El Castillo
Quince dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado en la madrugada de este viernes para atajar un incendio que ha afectado a una hectárea de zona forestal y de forma leve a tres chalets.
Según ha informado el servicio de Emergencias 112, no ha habido personas atendidas por el Servicio de urgencia Médica (Summa112) como consecuencias del fuego, que se ha ubicado en la zona de El Castillo, en Collado Mediano.
En el incendio también han intervenido efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y la Policía Local.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
- ¿Brigadas forestales o brigadas de refuerzo? Diferencias entre los bomberos que salvan Madrid de las llamas: 'Los sueldos son 10.000 euros más bajos
- Madrid, Ext.', el documental que hace que los madrileños se reconcilien con su ciudad
- El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
- Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
- Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
- El Atlético de Madrid busca fortuna en el sorteo de la Champions mientras Simeone construye su nuevo proyecto: posibles rivales de los rojiblancos
- Nuevo incendio en Alcalá de Henares, donde ya había llegado el humo del fuego de Tres Cantos