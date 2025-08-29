El desconocido monasterio de la Sierra Oeste de Madrid que debes visitar antes de que acabe el verano

Hay quienes aprovechan estos días de verano para disfrutar de una última escapada antes de retomar la rutina. Las temperaturas se han convertido en un gran aliado, después de semanas encadenando una ola de calor tras otra. Es por ello que la Sierra Oeste de Madrid siempre será una opción muy recomendable en esta época del año. En ella destaca un desconocido monasterio que conserva estilos artísticos de distintas épocas, desde el románico hasta el barroco, pasando por el gótico o el mozárabe.

Ubicado en el municipio de Pelayos de la Presa, en las proximidades del embalse de San Juan, rodeado de un paraje natural aparece ante el viajero el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, también conocido como el monasterio de Pelayos, un conjunto de edificaciones que se levantaron en el siglo XII.

Con el paso del tiempo ha sufrido diferentes modificaciones. Una serie de incendios producidos en la zona azotaron duramente la joya arquitectónica que nos atañe. Se cuenta que hay al menos dos incendios documentados. Uno de ellos afectó solo a la iglesia, mientras que el segundo destruyó la mayor parte del conjunto.

Un conjunto de estilos

El monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias el único monasterio cisterciense de la región y, para muchos se trata de “la obra más importante que se construye en la provincia de Madrid en el entorno del 1200”. Cuenta con un estilo románico del que hoy solo se conservan la iglesia conventual y diversos restos de muros y contrafuertes.

El enclave se sometió a un proceso de remodelación en estilo gótico tardío isabelino impulsado por los Reyes Católicos, a finales del siglo XV. Las bóvedas estrelladas con arcos cruceros sustituyeron a los elementos románicos que habían caracterizado al monasterio durante años.

Renacimiento, barroco y una capilla mozárabe

La capilla mozárabe del monasterio, realizada a ladrillo y con una cúpula de gallones ofrece un trampantojo, imitando sillería, que salió a la luz tras el desplome del muro lateral derecho durante el invierno de 1992. Esta parte del monasterio defiende el carácter mozárabe que impera en el mismo.

A finales del siglo XV, se amplió la superficie edificada, se construyó una nueva planta y se rehabilitaron tres de sus cuatro fachadas con un estilo herreriano, en el que destaca la sobriedad y elegancia característica del monasterio. También se reformó la sala capitular, la enfermería, los cuartos de monjes o la hospedería. Todo ello le entrega una apariencia renacentista en su entrada, ocultando parte de su arquitectura del medievo.

La fachada de bloques de granito ofrece al visitante un último estilo arquitectónico. En este caso, hablamos de una fachada barroca de tipo retablo. Varias hornacinas alojan las imágenes de San Benito y San Bernardo, patronos de la Orden.

El monasterio de Pelayos no es un destino masificado, ideal para visitar en esta época del año. No hay filas interminables, ni tiendas de souvenirs. Se trata de un lugar en el que conviene pasear, aprender y dejar que la imaginación haga el resto del trabajo, completando el paisaje que el paso del tiempo ha arrebatado en algunas zonas del monasterio.