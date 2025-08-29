Iván Morales: "Gracias al Watusi he ganado en legitimidad, pero en lo próximo que haga tendré que volver a convencer a la gente"

La mayor parte de los procesos no comienzan en una sala de ensayos 45 días antes del estreno, sino en ese momento en el que alguien verbaliza un deseo. Seguramente, el director y dramaturgo Iván Morales llevaba años contándole a su entorno más cercano que quería llevar a escena la novela El día del Watusi, de Francisco Casavella, pero la primera vez que lo comparte con alguien que puede lograr que eso suceda es en 2017: “Cesc Casadesús acababa de llegar a la dirección del Festival Grec, me siento con él y empiezo a hablar del proyecto. Más o menos en las mismas fechas tengo otra reunión con Josep María Pou porque entonces hablamos de hacerlo en el Teatro Romea”. Pero pasarán siete años hasta que Iván Morales consiga llevar a las tablas esa historia que comienza el 15 de agosto de 1971, cuando Fernando Atienza corre junto a su amigo Pepito el Yeyé detrás del Watusi para avisarle de que todo el mundo anda buscándolo y culpándolo de un crimen.

En 2023, en el Paral·lel 62, dentro de la programación del Grec, Iván Morales estrena un espectáculo semimontado que convertirá el primer volumen de la novela, Los juegos feroces, en una misa laica, musical y disfrutona en honor del Watusi, una fiesta inspirada en las misas evangélicas concebida para que el público salga de la función bailando como aquella gente tachán de El secreto de las fiestas, también de Casavella. Antes de ese estreno, Iván Morales dirá que uno de los motores que le llevó “a buscar y cazar esta ballena blanca, este Moby Dick”, fue echar de menos en los escenarios un relato de la Transición tan poco complaciente como el que plantea Casavella en esta novela, en la que “coloca el punto de vista en los malditos y las malditas, en los figurantes, en las personas que no escribieron la historia”. En la piel de Fernando Atienza, Pepito el Yeyé y el resto de malditos estarán, en ese primer reparto, Enric Auquer, Àlex Monner, Xavi Sáez, David Climent, Raquel Ferri y Bruna Cusí.

Morales estará más de un año escribiendo la adaptación —“al principio me echará un cable Martí Sales”— y ensayando con los intérpretes, adaptándose a los huecos disponibles en las agendas de todos. En abril de 2024, Morales estrena la adaptación íntegra de El día del Watusi en el Lliure de Gràcia, una obra en tres actos y cuatro horas de duración que agotará entradas durante cuatro semanas y se llevará a casa tres premios Butaca y seis Premios de la Crítica de Barcelona.

Enric Auquer y Raquel Ferri en 'El dí­a del Watusi', de Iván Morales. / ARCHIVO

Un año después, el director afronta el tercer proceso de creación en torno al Watusi, que vuelve a levantar con cambios en el reparto y el equipo artístico, un Watusi 3.0 que estará programado en el Festival Temporada Alta (1 de noviembre) y que vuelve al Teatre Lliure (20 de noviembre), esta vez a la Sala Fabià Puigserver. La obra llegará el 4 de febrero de 2026 a los Teatros del Canal de Madrid y viajará también a Granada, Reus, Hospitalet, Valencia, Sevilla, Valladolid, Fuenlabrada, Figueras, Avilés, Zamora, Terrassa, Lloret, Gandía, Málaga, Córdoba... En el reparto de este tercer Watusi, Guillem Balart, David Climent, Raquel Ferri, Artur Busquets, Vanessa Segura, Eduard Alves y Anna Alarcón. Y en las últimas funciones de la gira, Iván Morales se subirá al escenario para sustituir a Vanessa Segura e interpretar varios personajes de la obra.

Un Watusi 3.0

Junto a Fernando Atienza, dice Morales, “viviremos la niñez en los barrios de barracas de Montjuic, una adolescencia entre los poderosos de la Transición y una juventud con trasfondo olímpico, repartida entre la bohemia y la burguesía acomodada de Sant Gervasi. Y sobre todas estas vivencias, la leyenda del Watusi”, dirá Morales sobre esta historia que “suena a funk y a rumba, que huele a tabaco, a concierto de punk y a los meados de una esquina de la plaza Real”. El director recuerda que cuando era un chaval se escapaba “a venderles fanzines a los del Makoki y acababa en baretos con Nazario y el Vázquez, por eso tal vez sea de las personas que puede traer ese relato al presente, dialogar con él desde el presente y plantearnos qué somos ahora y de dónde venimos”.

Además de dramaturgo, director de escena, actor y maestro de actores, Iván Morales debutó como guionista con Mi dulce y El truco del manco y ha dirigido cortos como Sushi, Dibujo de David o Ha llegado la hora de contarte mi secreto. Además de una carrera en la que ha compaginado lo escénico con el audiovisual, Morales tiene una especial querencia por los procesos largos. En 2018 estrenó una obra llamada Esmorza amb mi (Desayuna conmigo), la adaptación al teatro de un guión de cine que no consiguió sacar adelante. El pasado mes de marzo, estrenaba la película en el Festival de Cine de Málaga, con Anna Alarcón, Iván Massagué, Marina Salas, Álvaro Cervantes y Oriol Pla.

P. En el primer proceso del Watusi trabajaron durante muchos meses por amor al arte, sin ver un euro. ¿También ha sido así ahora?

R. Yo he trabajado así en este proyecto y me he prometido que uno y no más, Santo Tomás. Cuando hacemos el Watusi por primera vez, yo cojo a los actores y les digo: compas, esta obra es una ballena blanca, es muy difícil, estamos haciendo algo que yo no he hecho nunca y vosotros tampoco, así que esto requiere un enfoque y un curro en el que tenemos que ver si nos va lo comido por lo servido, hay que ser muy claros. Conseguimos nueve semanas de ensayos para hacer el montaje de la segunda versión, pero ese tiempo no era suficiente para levantar una obra de cuatro horas y veinte en la que, además, estás experimentando. Eso quiere decir que tenemos que currar antes y que yo me voy a amoldar al equipo lo máximo posible para encontrar ese tiempo y para que llegues a esos ensayos de nueve semanas con mucho curro ya preparado y podamos llegar más lejos. Si no te sale a cuenta, no te metas en el proyecto. Pero yo voy a intentar que sí te salga a cuenta. ¿Por qué? Porque voy a intentar que el espectáculo sea la hostia, porque vamos a intentar hacer bolos y porque los sueldos, cuando lleguemos allí, van a ser más que dignos. Pero hay que entrar en esa negociación en la que yo salgo perdiendo casi siempre, porque soy el que se amolda a los tiempos de los demás y porque mi sueldo no contempla todo el curro que me he pegado. Luego flipamos con Pablo Messiez o Baró d'Evel, gente que descubre lenguajes, pero ¿cómo podemos hacer para encontrar esos procesos? Aquí no tenemos presupuestos para estar un año encerrados.

P. ¿Ha hecho cambios estos meses en su forma de trabajar con el equipo?

R. En el proceso del Lliure descubrimos que podíamos hacer un tipo de teatro que no sabíamos que podíamos hacer, y eso fue duro y nos puso mucho al límite. Yo quería que este nuevo proceso del Watusi fuera más fácil, que las crisis se pudieran vivir de una manera más pacífica y que el peso de las individualidades no fuera tan fuerte.

P. ¿Este tercer Watusi es un reestreno, una reposición, un remontaje?

R. A nosotros nos llaman del Teatre Lliure para hacer una reposición, pero es prácticamente imposible reponer esta obra porque demanda un compromiso de los actores, que son muchos y están contratados, porque no somos una compañía estable. Eso lo convierte en un remontaje y es la única opción que tenemos para seguir dándole vida a la obra. Cuando nos llaman del Lliure, su presupuesto no es el de un remontaje, sino el de una reposición, y somos nosotros los que nos tenemos que sentar para hacer números y ver si podemos recuperar lo que invirtamos ahora. El otro día estaba con la ayudante de dirección de Esmorza amb mi, que casualmente también es la ayudante de dirección de la peli, y me decía, Iván, ¿pero tú no te acuerdas que hipotecaste tu piso para hacer la obra? Yo no me acordaba. La cosa es que tú quieres hacer el proyecto y consigues apoyos que no son suficientes, pero tú sabes que el proyecto va a funcionar.

P. Pero eso es un acto de fe…

R. Sí, pero lo que pasa con el Watusi es que nadie me lo pide, es algo que hago porque quiero y hay muy poca gente con la que hablo que entiende que esto puede funcionar. Hay que ser siempre muy agradecido con los síes, y en este caso hubo muy pocos: los de Cesc Casadesús y Juan Carlos Martel, entonces director del Lliure. Pero antes de esos síes hay un montón de noes que te dicen que esto no es comercial o simplemente no te dicen nada, se lo presentas y no te llaman.

Un momento de 'El día del Watusi', adaptación de la novela de Francisco Casavella a cargo de Iván Morales. / ARCHIVO

P. Después del éxito y los premios, ¿sabe si han cambiado de opinión aquellos que dijeron no?

R. No lo sé, lo que sí te llega es que alguien de esa productora que te dijo no en su momento te envía un mensaje en el que te escribe: es de los tres mejores espectáculos que he visto en mi vida, sigue haciendo este tipo de teatro, por favor, no te rindas nunca. Y dices gracias, claro.

P. ¿De verdad no le está sonando el teléfono?

R. No me ha llamado mucha gente para preguntarme qué es lo siguiente que tengo en mente. Creo que gracias al Watusi he ganado más legitimidad de la que ya tenía, pero seguramente en lo próximo que haga tendré que volver a convencer a la gente. Ahora mismo no tengo ningún otro proyecto levantado, tengo ideas y cosas que me gustaría hacer, pero tampoco me han propuesto nada. Hacer una cosa como el Watusi te coloca en un sitio y te marca en el sentido de que este es el tipo de teatro que me mola y el teatro que me funciona porque luego recibe una validación externa... pero eso también me coloca en un lugar mucho más concreto que el de hace siete años, por ejemplo, cuando podía hacer un encargo de dramaturgia contemporánea para La Brutal (Cleopatra), la dirección de un texto de Kae Tempest (Wasted) o de Edward Albee (La cabra, o quién es Sylvia?). Estaba en una situación en la que mi imagen pública era la de un director más dúctil, pero cuando haces algo tan contundente como el Watusi te colocas en un lugar en que la gente dice, bueno, si hay algo tan contundente como esto te lo ofreceré, pero si no… Creo que el reto más importante es no dejarse dominar por el resentimiento, porque así es muy difícil crear y estar a gusto. La clave pasa por asumir cuál es el mapa, qué es lo que te gusta de tu curro y potenciarlo al máximo. Y a mí lo que me gusta, y cada vez lo veo más claro, es hacer proyectos en los que crea mucho, con gente con arrojo, con la que se pueda trabajar con entrega y con valor. Y tener espacios donde investigar.

P. ¿Qué novedades habrá en escena?

R. La novela plantea tantos temas tan potentes que, con los nuevos actores, podemos seguir indagando en ellos e ir más lejos en la orfandad de Pepito, en la herida narcisista de Ballesta, en la impunidad aristocrática de Vilabrafim, en el miedo y la supervivencia de Tina Alarcón, en el arco que va de la inocencia a la desesperación, pasando por la perversión, de Fernando Atienza. También queremos perfeccionar y madurar lo que ya compusimos con los actores que se mantienen, darle una dimensión más caribeña a la música y más psicodélica a la luz, o que el cuerpo de los intérpretes invada más el segundo acto para compensar lo apabullante de la trama... Todo eso son posibilidades que nos brinda el hecho de no detener el proceso de creación y cuando el material de base que tienes es tan atómico, disfrutar como artista de eso es impagable. Si algo me ha enseñado el teatro es que para que tu obra dialogue con el presente, el proceso nunca puede estar muerto, ha de estar vivo siempre.

P. ¿Se imagina remontando El día del Watusi durante años?

R. Veo posibilidades si conseguimos moverla fuera de España porque necesito ofrecerle algo interesante al equipo para mantenerla con vida. La gran opción de un Watusi 4.0 sería poder llevarlo a Almada, a Latinoamérica, a Europa. Y creo que es un espectáculo que se lo merece porque es un tipo de teatro que nos explica por lo que cuenta y también a un nivel formal. Podría aportar cosas pero, si eso no sucede, la versión 3.0 ya nos habrá dado la vida que necesita.

P. ¿Qué otros proyectos está compaginando con este tercer Watusi?

R. Lo estoy simultaneando con la escritura de mi segunda película, con la de un texto teatral para el que me han dado la beca Benet i Jornet que concede la Sala Beckett y, además, estoy trabajando en otro texto que escribí hace tiempo y que quiero revisar para que sea una comedia un poquito más ligera y fácil de mover. El guión de cine es una historia sobre la amistad, la obra de la beca es un retrato sobre la comunidad en mi barrio, el Raval, desde el punto de vista de una DJ survivor de la época de las raves. Y el texto que estoy revisando es una comedia romántica que escribí en 2017, cuando sucedió el ‘procés’ y el atentado en las Ramblas, y lo quiero recuperar para ubicar todo eso y recordar quiénes éramos en Barcelona hace 10 años. La escribí y la guardé en un cajón. Nunca la estrené.