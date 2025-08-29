La Comunidad de Madrid busca profesores: 70 nuevas ofertas activas con incorporación inmediata

Cientos de profesionales del sector de la educación andan en busca de una oportunidad que cambie su rumbo profesional. Colejobs, portal de empleo para docentes, ha actualizado su bolsa de puestos ofertados para la Comunidad de Madrid, con un total de 70 plazas activas disponibles. Estas vacantes pertenecen a diferentes niveles educativos, desde Infantil hasta Bachillerato, y abarcan diversas materias como Matemáticas, Lengua, Geografía, Tecnología y Economía. Se ofertan todo tipo de contratos, tanto contratos indefinidos como temporales, y se detallan condiciones como jornada, tipo de contratación, ubicación y requisitos. Además, la plataforma permite filtrar por provincia y consultar cada vacante de forma muy intuitiva.

¿Qué requisitos son necesarios para acceder a las ofertas de empleo?

El portal Colejobs tiene su origen en el año 2010. Nace como respuesta a las constantes dificultades que supone encontrar un puesto de trabajo en el sector de la enseñanza, tanto por su escasa difusión en los medios como por las vacantes disponibles. La puesta en marcha de este portal web busca cubrir el hueco existente en portales genéricos de búsqueda de empleo y dar solución a trabajadores, niños y niñas y familias, así como a las instituciones pertinentes en nuestro país. De las 70 vacantes ofertadas, estas son algunas seleccionadas con detalles concretos:

Profesor de Matemáticas para ESO y Bachillerato en Arganda del Rey: jornada completa, contrato indefinido (puesto fijo). Oferta publicada el 26 de agosto de 2025.

en Arganda del Rey: jornada completa, contrato indefinido (puesto fijo). Oferta publicada el 26 de agosto de 2025. Profesor/a de Ciencias (Física, Química, Biología y Geología) en Arroyomolinos: jornada del 95 %, contrato indefinido con 10 meses de prueba. Publicada el 25 de agosto de 2025.

en Arroyomolinos: jornada del 95 %, contrato indefinido con 10 meses de prueba. Publicada el 25 de agosto de 2025. Profesor/a de Lengua Castellana y Geografía e Historia en Rivas-Vaciamadrid: jornada completa y horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h más una tarde semanal; contrato indefinido con periodo de prueba de 10 meses. Publicada el 25 de agosto de 2025.

en Rivas-Vaciamadrid: jornada completa y horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h más una tarde semanal; contrato indefinido con periodo de prueba de 10 meses. Publicada el 25 de agosto de 2025. Profesor de Economía ESO en Pozuelo de Alarcón: 11 h lectivas, sustitución; publicada el 25 de agosto de 2025.

en Pozuelo de Alarcón: 11 h lectivas, sustitución; publicada el 25 de agosto de 2025. Profesor de Economía ESO en colegio concertado en Madrid: jornada completa, contrato indefinido con 10 meses de prueba, salario entre 1 800 y 2 000 € según convenio. Requisitos: titulación en Ciencias Económicas o ADE, y C1 con menos de 5 años o habilitación lingüística. Oferta entre el 18 de junio y el 3 de julio de 2025.

en colegio concertado en Madrid: jornada completa, contrato indefinido con 10 meses de prueba, salario entre 1 800 y 2 000 € según convenio. Requisitos: titulación en Ciencias Económicas o ADE, y C1 con menos de 5 años o habilitación lingüística. Oferta entre el 18 de junio y el 3 de julio de 2025. Profesor de Geografía e Historia en Madrid ciudad: 16 horas de clase, jornada al 64 % con posibilidad de ampliar, contrato y salario según convenio. Se pide C1 de inglés. Oferta del 10 al 25 de junio de 2025.

Cómo inscribirse en una oferta de empleo en ColeJobs

Lo primero que debes hacer para inscribirte en una oferta del portal es acceder a su web oficial. Una vez ahí, tendrás a tu disposición las diferentes ofertas de empleo disponibles que puedes seleccionar en función de cuál se adapte mejor a tus pretensiones. Al adentrarte en la oferta se puede comprobar una descripción detallada del puesto, así como requisitos y condiciones. Si tu perfil se adecua a los requisitos tan solo debes hacer clic en el botón "Inscribirme" y seguir las instrucciones para formalizar la solicitud. En estas tareas se incluye el CV y en alguna que otra ocasión se debe responder a preguntas específicas.