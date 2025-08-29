Así puedes conseguir cita previa para vacunar a bebés frente al virus que causa la bronquiolitis: disponible a partir de este día

Madrid abre este lunes 1 de septiembre la cita previa para vacunar bebés frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante entre otras infecciones de la bronquiolitis. El objetivo es, principalmente, proteger a 50.000 de estos menores en la campaña que comenzará el próximo 1 de octubre, según establece el Gobierno regional en un comunicado.

Los niños de menos de seis meses nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año, serán inmunizados a lo largo del mes de octubre con cita previa en nueve hospitales públicos de la región: 12 de Octubre; Infantil Niño Jesús; Gregorio Marañón y La Paz, en la capital; Puerta de Hierro-Majadahonda; Sureste, en Arganda del Rey; Móstoles; Infanta Cristina de Parla, y del Henares, en Coslada.

Si la fecha de nacimiento se sitúa entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo del próximo 2026, recibirán esta protección en las maternidades en las que nazcan, antes del alta hospitalaria.

Para reforzar la difusión, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad enviará a principios de este mes de septiembre mensajes SMS a las familias de los menores a los que se recomienda la inmunización.

En la pasada temporada se administraron 45.957 dosis y se alcanzó una cobertura del 90% de la población diana. Gracias a esta inmunización se consolidó una importante disminución de casos tanto en Atención Primaria como hospitales, donde los ingresos se redujeron hasta en un 90% respecto a los años previos al inicio del programa.

¿Qué es la bronquiolitis?

La bronquiolitis, por lo general, afecta a los niños menores de dos años, con una edad pico de tres a seis meses. Es una enfermedad común y, en algunos casos, grave. La causa más frecuente es el virus respiratorio sincitial (VSR), al que más de la mitad de los bebés están expuestos a en su primer año de vida.

Este se propaga si entra en contacto directo con las secreciones de nariz y garganta de alguien que tenga la enfermedad. Además, se da con mayor frecuencia en los meses de otoño e invierno y es una causa de hospitalización común durante esas mismas épocas.