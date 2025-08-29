ESCALADA
Carlos Soria parte hacia el Manaslu para convertirse en la persona de más edad en coronar un 'ochomil'
La leyenda del alpinismo español parte hacia el Himalaya para afrontar un nuevo reto histórico con 86 años
V. M.
El Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, ha acompañado este viernes en el aeropuerto de Barajas a Carlos Soria, leyenda del alpinismo español, que parte hacia el Himalaya para afrontar un nuevo reto histórico: alcanzar la cima del Manaslu (8.163 m) con 86 años, lo que le convertiría en la persona de más edad en la historia en lograr un 'ochomil'.
La expedición, formada por cuatro alpinistas y dos sherpas, prevé una estancia de unos 90 días en Nepal. Tras una fase de aclimatación en el valle del Everest, el equipo se trasladará en helicóptero al campo base del Manaslu. El intento de cumbre está previsto para la segunda semana de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Una vida dedicada a las cumbres
Carlos Soria, nacido en Ávila en 1939 y afincado en Moralzarzal (Madrid), ha hecho historia en el himalayismo al coronar 13 de las 14 montañas más altas del planeta, siendo la persona más veterana en ascender a cumbres como el K2, el Broad Peak, el Makalu o el Annapurna.
Su trayectoria es un ejemplo de disciplina, humildad, solidaridad y capacidad de superación, valores que la Comunidad de Madrid reconoció en 2019 al otorgarle el Premio Siete Estrellas al Fomento de Valores.
Pese a haber sufrido en 2023 un grave accidente a 7.700 metros en el Dhaulagiri y haber sido operado del corazón este mismo año, Soria vuelve a demostrar que la pasión por la montaña y el deporte es más fuerte que cualquier obstáculo.
"Carlos Soria es un ejemplo vivo de que los sueños no tienen edad ni límites. Con 86 años vuelve al Himalaya para seguir haciendo historia”, ha afirmado el Director General de Deportes, Alberto Tomé. “Representa todo lo que es el deporte: disciplina, esfuerzo, humildad y espíritu de superación. Es, sin duda, uno de los mejores embajadores de Madrid y de España.”
Carlos Soria, visiblemente emocionado en el aeropuerto, dejó claro su fortaleza de ánimo ante su nueva aventura: “Me voy al Manaslu con la misma ilusión que cuando empecé en la Sierra de Guadarrama siendo un chaval. Me siento acompañado por toda la gente que me apoya y, especialmente, por mi tierra, Madrid.”
El alpinista ha partido acompañado por familiares, amigos y compañeros de expedición, que han querido darle un cálido adiós antes de afrontar esta nueva aventura. La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Deportes, ha querido mostrar con su presencia el reconocimiento institucional a una trayectoria que es ya patrimonio deportivo y humano de nuestro país.
