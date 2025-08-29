Buses y bicis gratis en Madrid para la 'vuelta al cole' los días 1, 8 y 9 de septiembre

Septiembre y tráfico suelen ir de la mano en Madrid. La 'vuelta al cole' tras las vacaciones de verano provoca cada año atascos en los principales accesos de la capital y un incremento en la demanda de transporte público. Para mitigar estos efectos y promover alternativas sostenibles, el Ayuntamiento pondrá en marcha nuevas jornadas de gratuidad en autobuses y Bicimad.

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y los viajes en bicicleta pública eléctrica Bicimad serán gratuitos el próximo lunes 1 de septiembre, así como el lunes 8 y el martes 9, coincidiendo con la reanudación de la actividad laboral y escolar.

La medida se aplicará desde las 00.00 horas hasta las 23.59 horas de los días señalados y, como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte o, en caso de no disponer de él, el conductor entregará un billete sencillo sin coste.

En el caso de Bicimad, la gratuidad se extenderá a todos los trayectos de hasta 30 minutos, consolidándose como una alternativa sostenible para los desplazamientos urbanos. Actualmente, el sistema cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas distribuidas por los 21 distritos de la ciudad, y en 2024 superó los 9,95 millones de viajes.

En la última jornada de gratuidad celebrada en abril, más de 39.400 usuarios con contrato básico aprovecharon la iniciativa, según los datos facilitados por el Consistorio. Desde enero de 2021, los autobuses municipales han sido gratuitos en 65 jornadas repartidas en 25 periodos distintos, beneficiando a más de 68,86 millones de viajeros, incluidos 13,6 millones de usuarios no habituales.