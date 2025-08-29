El buen clima se instala en Madrid: pronóstico de la AEMET para este viernes

Corren buenos tiempos para los madrileños. Por fin, tras un mes de agosto asfixiante, el verano parece estar tocando a su fin poco a poco. Prueba de ello es el cambio relevante que han experimentado los termómetros en los últimos dos días, con un considerable descenso que ha vuelto a hacer posibles actividades al aire libre que ya parecían olvidadas por los vecinos de la capital. El running, un pícnic o un rato de lectura en El Retiro son planes que vuelven a estar sobre la mesa tras la vuelta del buen tiempo.

En la madrugada de este pasado jueves, de golpe y porrazo, el mercurio descendió hasta los trece grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Un contraste importante con los no menos de veinticinco grados centígrados que han acompañado a los madrileños durante las tres semanas que ha durado la ola de calor en la región.

Este viernes las temperaturas continuarán siendo agradables

En la jornada de hoy, viernes 29 de agosto, las temperaturas volvieron a descender considerablemente durante la madrugada, cayendo hasta los once grados en algunas localidades de la Sierra de Guadarrama. En el caso de la capital, el mercurio no cayó tanto como en la noche anterior, pero sí llegó a los dieciséis grados, un valor más que agradable para entrecerrar las ventanas de casa y dormir arropado.

En cuanto a las temperaturas máximas, estas no sobrepasarán los treinta grados en ningún momento de la jornada. El índice ultravioleta máximo también se encuentra bastante por debajo de lo que estábamos acostumbrados en los últimos tiempos, posicionándose en el nivel 8. Por tanto, la luz solar no es tan peligrosa estos días como en semanas previas.

Esta situación perdurará durante el fin de semana, con máximas que oscilarán entre los veintinueve y los treinta y un grados y mínimas que rondarán los dieciocho en la ciudad.