Atención familias, el curso infantil en Madrid arrancará más tarde: apunta la fecha

Se acerca el fin de agosto, y la llegada de septiembre supone la peor noticia que los más pequeños de la casa, muchos de ellos aún zambullidos en la piscina y la playa, podrían recibir en medio de tanta diversión y juego: vuelve el cole. El verano está dando sus últimos coletazos, y la rutina comienza a asomar por la rendija de la puerta.

Tal y como señala el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en consonancia con lo estipulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo del calendario escolar, el curso comenzará oficialmente el próximo día 8 de septiembre. Sin embargo, dependiendo de la edad y los estudios cursados, no todos los alumnos arrancarán al mismo tiempo. Habrá aulas que tarden un poco más en abrir sus puertas.

El primer ciclo de educación infantil retrasa su inicio

Las escuelas infantiles públicas de la región reanudarán su actividad más tarde de lo esperado. Normalmente, los alumnos de 0 a 3 años se incorporaban unos días antes que sus mayores para facilitar la adaptación a la rutina después de las vacaciones. Sin embargo, la novedad este año es que los más pequeños volverán a los centros el día 8, misma jornada prevista para el regreso del resto de escolares de Infantil y Primaria.

Estas son todas las fechas de inicio de clases contempladas por la Consejería de Educación: