EDUCACIÓN
Atención familias, el curso infantil en Madrid arrancará más tarde: apunta la fecha
El inicio de las clases trae una novedad para los alumnos de 0 a 3 años
Se acerca el fin de agosto, y la llegada de septiembre supone la peor noticia que los más pequeños de la casa, muchos de ellos aún zambullidos en la piscina y la playa, podrían recibir en medio de tanta diversión y juego: vuelve el cole. El verano está dando sus últimos coletazos, y la rutina comienza a asomar por la rendija de la puerta.
Tal y como señala el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en consonancia con lo estipulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo del calendario escolar, el curso comenzará oficialmente el próximo día 8 de septiembre. Sin embargo, dependiendo de la edad y los estudios cursados, no todos los alumnos arrancarán al mismo tiempo. Habrá aulas que tarden un poco más en abrir sus puertas.
El primer ciclo de educación infantil retrasa su inicio
Las escuelas infantiles públicas de la región reanudarán su actividad más tarde de lo esperado. Normalmente, los alumnos de 0 a 3 años se incorporaban unos días antes que sus mayores para facilitar la adaptación a la rutina después de las vacaciones. Sin embargo, la novedad este año es que los más pequeños volverán a los centros el día 8, misma jornada prevista para el regreso del resto de escolares de Infantil y Primaria.
Estas son todas las fechas de inicio de clases contempladas por la Consejería de Educación:
- Estudiantes de Secundaria y Formación Profesional: martes día 9 de septiembre.
- Escuelas Infantiles, Casas de Niños, unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos: 8 de septiembre 2025
- Centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial: 8 de septiembre 2025
- Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria: 8 de septiembre 2025
- Centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: 9 de septiembre 2025
- Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Secundaria: 9 de septiembre 2025
- Conservatorios Profesionales de Música: 9 de septiembre 2025
- Conservatorios Profesionales de Danza: 9 de septiembre 2025
- Escuelas Oficiales de Idiomas: 9 de septiembre 2025
- Escuelas de Arte - 2º curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño: 9 de septiembre 2025
- Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores: 10 de septiembre de 2025
- Centros de Educación de Personas Adultas: 18 de septiembre 2025
- Escuelas de Arte - 1er. Curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño: 19 de septiembre 2025
