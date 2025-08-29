El ascenso meteórico del 'Tokio español': el plan de Madrid para convertirse en la capital mundial del videojuego

Madrid quiere arrebatar a Tokio el título de capital mundial del videojuego. Y, para ello, ojo, está trazando un plan que ya está dando sus frutos. Las cifras hablan por sí solas: en 2024, facturó 830 millones de euros, con 252 sociedades activas y 3.500 empleos directos. En ella se concentra el 23% de las empresas nacionales del sector, entre las que se encuentran las punteras MercurySteam, Saber Interactive y Crema Games. Además, aquí se han instalado las sedes internacionales de Electronic Arts, Bandai Namco y Plaion. Cada vez más estudios e inversores hallan en Madrid la centrifugadora más potente para desarrollar sus mega proyectos. “Esta de moda”, dice Olga Blanco, presidenta del Clúster del Videojuego que arrancó en 2021 para apoyar esta estrategia. El objetivo está claro.

En esta asociación público-privada se reúnen compañías, universidades y organismos que actúan como catalizadores del empleo y la conectividad. Para ello, como interlocutora privilegiada frente a las administraciones, ofrece a sus miembros oportunidades de financiación, visibilidad institucional y participación colectiva. “Madrid es hoy uno de los ecosistemas más dinámicos de Europa. Combina ingenio creativo y técnico de primer nivel, costes competitivos y una agenda creciente”, continúa Blanco.

Madrid acogió en 2019 el campeonato mundial del videojuego 'League of Legends'. / VÍCTOR LERENA

El plan está respaldado por una vasta oferta académica, con más de 40 grados y másteres en la Comunidad: “Somos una de las ciudades que más talento genera de todo el mundo. Los data centers y las conexiones de Madrid son un punto clave para las empresas”. En 2024, el 72% aumentaron sus plantillas y el 65% lo harán en el próximo lustro. Un crecimiento que se refleja, asimismo, en el último hito alcanzado: la villa se ha convertido en un referente en el desarrollo y la publicación de juegos para PC y consolas, con 10 estudios locales facturando más de un millón de euros. Es el motor nacional de una industria que, en España, según la Asociación Española del Videojuego, ingresó 2.400 millones, lo que se tradujo en un crecimiento del 3% respecto al año anterior.

“El Clúster ha impulsado programas pioneros como Start IN Up, donde se han incubado 130 startups desde 2023. Respecto a los eSports, ha apostado fuerte para posicionar Madrid como referente estratégico en el desarrollo de esta industria paralela. En los últimos años, es la sede habitual de competiciones internacionales como, por ejemplo, Valorant Masters, Call of Duty League Major y League of Legends European Championship”, subraya Blanco, que pone el foco en los frutos que está dando la entidad que dirige.

Evitar la fuga de cerebros

El principal beneficio que han experimentado los estudios que la integran es la visibilidad internacional, así como la firma de proyectos colaborativos. Sin olvidar el apoyo a la empleabilidad de los recién graduados: “Estamos avanzando para fomentar una red local que ayude a los alumnos, lo más valioso que tenemos, a encontrar una conexión directa con las empresas líderes y podamos retenerlos. La fuga de cerebros es una de las situaciones a evitar. Para potenciar el sector necesitamos que la inversión educativa y el talento nacional decida quedarse aquí para construir hacia arriba”. Sólo así podrán progresar en la regulación y la seguridad jurídica que precisan para seguir creciendo. La base ya está creada.

Madrid celebró en 2017 la octava edición de Gamergy, el festival de eSports más importante de España. / KIKO HUESCA

“Madrid tiene la oportunidad de liderar también la aplicación de la gamificación a ámbitos como la educación, la salud, la formación corporativa y la participación ciudadana, reforzando su valor social y económico. A la par, el empuje de los eSports y la celebración de grandes eventos la seguirán posicionando como un referente global, demostrando que el videojuego es hoy una palanca de innovación transversal con un impacto que va más allá del ocio”, concluye Blanco.