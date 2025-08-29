Qué hacer en Madrid esta semana: el soul de Don West, un Valle-Inclán contra las 'fake news', cine indio y espiritual...

TEATRO. Valle-Inclán y la posverdad Los Teatros del Canal inauguran su temporada 25/26 con la vuelta a escena de Los cuernos de don Friolera, la adaptación de Ainhoa Amestoy del clásico de Ramón María del Valle-Inclán. Tras el éxito cosechado el año pasado, el montaje regresa a la Sala Verde del 2 al 14 de septiembre con Roberto Enríquez al frente de un reparto formado por ocho actores y actrices. Escrita hace un siglo por el creador del esperpento como parte de la trilogía Martes de Carnaval, la trama sigue a un teniente que recibe una carta anónima insinuando una infidelidad por parte de su esposa. Incapaz de discernir entre realidad y ficción, Don Friolera queda atrapado en una espiral de paranoia que lo conduce a un estado de vigilancia constante que lo hace desconfiar de todos los lo rodean. Incierto pero demoledor, este rumor estalla en la mente del protagonista como una bomba, en una clara analogía con las fake news que circulan en la red y que consiguen muchas veces convertir simples bulos en verdades casi incontestables. Fiel al tono original con el que Valle-Inclán parodiaba los dramas del honor, Amestoy sitúa la obra entre la sátira y la crítica social, donde la obsesión por la honra y la presión por el qué dirán desembocan en un final tan violento como absurdo.

Más información Cuándo: Del 2 al 14 de septiembre Dónde: Teatros del Canal (C. Cea Bermúdez, 1) Precio: Desde 9 euros Web: pincha aquí

CONCIERTO. Don West, la nueva voz del soul Desde el pasado año el soul cuenta con nuevo enviado a la Tierra. Se trata de Don West, un artista oriundo de Sidney que, a miles de kilómetros de Detroit, lleva un tiempo reformulando el género desde el espectro pop con una carta a su favor - y perdonen la frivolidad-: un físico adonizado que podría protagonizar sin problema un anuncio de perfumes. Pero que nadie se llame a engaño, West no parece otro artista prefabricado cuyo objetivo es acaparar reels de Instagram. En los últimos meses y sin ningún largo publicado hasta la fecha, el artífice de Small Change o Friends ha dejado claro que lo suyo va en serio, haciendo gala de un estilo honesto y sirviéndose de un uso virtuoso de su voz en medios tiempos de aire vintage que transitan entre la melancolía y el optimismo, siguiendo la senda más accesible del soul por la que ya pasearon recientemente voces como las de Leon Bridges, Jalen Ngonda o Durand Jones. Este martes, los interesados podrán verlo en directo en Sala Villanos, donde interpretará las canciones de su EP homónimo publicado el año pasado, así como los nuevos singles que anticipan la llegada de su primer largo.

Más información Cuándo: 2 de septiembre Dónde: Sala Villanos (C. Bernardino Obregón, 18) Precio: 23 euros Web: pincha aquí

FOTOGRAFÍA. 'Afterwork' El viaje como impulso creativo es el hilo conductor de la exposición que el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, en Alcalá de Henares, dedicada estos días a la fotografía contemporánea. Inspirada en la idea de Fernando Pessoa de que “lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos”, la muestra plantea que cada desplazamiento es también una oportunidad para explorar la mirada del fotógrafo y su manera de transitar el mundo, convirtiendo el viaje en una experiencia motora de ideas, donde cada trayecto es entendido como un espacio capaz de transformar las obsesiones cotidianas en imágenes. Los visitantes podrán recorrer más de cien obras distribuidas en seis capítulos temáticos, que van desde paisajes en movimiento hasta momentos íntimos y escenas de frontera, y que evidencian la relación entre el ocio y la urgencia artística de sus creadores. Un periplo colectivo entre la mirada personal y la memoria compartida a través del objetivo de Alejandra Carles-Tolra, Ana Maisonave, Bernardita Morello, Carmenchu Alemán, Cristóbal Hara, David Salcedo, Eduardo Nave, Israel Ariño, Javier Izquierdo, Jerónimo Álvarez, Jordi Bernadó, Jorge Fuembuena, Juan Millás, Juan Valbuena, Juanan Requena, Laura C.Vela, Manuel Sonseca, María Sánchez, Navia, Rocío Aguirre, Sergio Belinchón, Sonsoles Calzado, Txema Salvans, Valery Katsuba, Patricia Andrés y Fernando Vílchez.

Más información Cuándo: Hasta el 21 de septiembre Dónde: Antiguo Hospital de Santa María la Rica ( C. Sta. María la Rica, 3, Alcalá de Henares) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

Una fotografía de Alejandra Carles-Tolra. / Cedida

CINE. Travesías espirituales Cineteca propone este mes un recorrido por el cine indio de autor que, pese a su enorme valor artístico, sigue siendo prácticamente desconocido en Occidente. Gracias a las restauraciones de la Film Heritage Foundation, el público madrileño podrá descubrir esta semana cinco de estas joyas en el ciclo Travesías espirituales; un programa que reúne producciones rodadas en distintas lenguas y regiones de India, pero unidas por su sensibilidad hacia la espiritualidad y la transformación colectiva. Ghatashraddha narra la historia de una joven viuda expulsada por desafiar normas religiosas; Manthan celebra la acción comunitaria en un pueblo de Gujarat; Ishanou sigue el destino de una mujer elegida como sacerdotisa en Manipur; mientras Māyā Miriga retrata la descomposición de una familia tradicional en Odisha. El ciclo se cierra con Kummatty, una fábula mágica sobre un hechicero que transforma a los niños en animales. Una celebración de belleza visual y espiritualidad sin límites que llega a la pantalla para abrirnos a otras formas de mirar y sentir el mundo.

Más información Cuándo: Del 2 al 9 de septiembre Dónde: Cineteca (Pl. de Legazpi, 8) Precio: 3,5 euros / sesión Web: pincha aquí

Un fotograma de 'Kummatty'. / Cedida

TEATRO. 'Escenas de la vida conyugal' La directora y actriz argentina Norma Aleandro(Sol de otoño, El hijo de la novia) regresa a nuestro país con sus Escenas de la vida conyugal, adaptación teatral de la célebre miniserie y película de Ingmar Bergman. Desde que el director sueco estrenara la primera versión para teatro en 1981 en el Marstall de Múnich, la obra no ha dejado de cosechar éxitos en escenarios de todo el mundo, incluyendo la producción de Aleandro, galardonada con cuatro premios Estrella de Mar y el Premio José María Vilches. En esta versión, el actor Ricardo Darín y la actriz Andrea Pietra encarnan a Juan y Marina, una pareja que expone ante el público los momentos cruciales de su matrimonio. Desde el amor apasionado de los primeros años hasta las tensiones que impone el paso del tiempo, la obra explora temas tan universales como la rutina, la comunicación, la infidelidad o la fragilidad de los vínculos, con una narrativa de gran hondura psicológica y una puesta en escena que por momentos rompe la cuarta pared. Una oportunidad para asomarse a la tumultuosa cotidianidad de Bergman desde la inmediatez y la honestidad de las tablas.

Más información Cuándo: Del 3 al 25 de septiembre Dónde: Teatro Rialto (Gran Vía, 54) Precio: 35 euros Web: pincha aquí

FLAMENCO. Eva la Yerbabuena En abril, Eva Yerbabuena sumó un nuevo hito a su trayectoria al recibir el Premio Olivier 2025 en la categoría de Danza, el reconocimiento más prestigioso de las artes escénicas en Reino Unido. Lo hacía con su espectáculo Yerbagüena (Oscuro brillante), creación en la que la bailaora y coreógrafa retoma uno de los temas recurrentes de su obra: la dualidad y el diálogo entre fuerzas opuestas como motor creativo. Estructurada en cuatro partes, la pieza se adentra en las raíces del flamenco desde un prisma contemporáneo, generando una serie de analogías con aquello que, según su creadora, da sentido verdadero a la vida: la transformación y las contradicciones del ser humano. Una idea que se refuerza también desde el montaje, donde la tensión está presente en elementos como la escenografía, la música o la luz. Distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Nacional de Danza, Yerbabuena confirma con esta obra su condición de referente indiscutible del flamenco contemporáneo, contribuyendo desde el respeto a una evolución justa del género sin caer en el cada vez más extendido delirio escénico.

Más información Cuándo: Del 4 al 7 de septiembre Dónde: Centro Danza Matadero (P.º de la Chopera, 14) Precio: 27 euros Web: pincha aquí

Eva la Yerbabuena, en directo. / LAURA LEON

EN FAMILIA. Taller Beti Jai El histórico frontón Beti Jai, en el barrio de Chamberí, acoge cada fin de semana un taller familiar que invita a las familias a adentrarse en una afición poco conocida entre las clases acomodadas de Madrid del siglo XIX: la pelota vasca. Durante la actividad, los asistentes recorrerán la historia del frontón, desde su inauguración en 1914, cuando era conocido como el Teatro Real de la Pelota, hasta su relevancia como espacio social y deportivo en la ciudad. El taller permite también descubrir la singular arquitectura del Beti Jai: su fachada principal historicista inspirada en la Ópera Garnier de París, su interior neomudéjar y las características galerías de hierro forjado que rodean la cancha. Con una duración de 1 hora y 15 minutos, el taller propone un recorrido entre la historia, la arquitectura y el deporte, ofreciendo a grandes y pequeños la oportunidad de explorar un fragmento singular del Madrid de antaño y de comprender cómo el deporte insigne vasco llegó a calar en la vida social capitalina. Recomendado para niñas y niños a partir de 7 años.

Más información Cuándo: Sábados y domingos hasta el 18 de octubre Dónde: Frontón Beti Jai (C. Marqués del Riscal, 7) Precio: Actividad gratuita Web: pincha aquí