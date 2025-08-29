Varios accidentes dificultan el regreso a Madrid en el primer día de la operación retorno

Varios accidentes han complicado a lo largo de la tarde la primera jornada de la operación retorno tras las vacaciones de verano, en la que además hay tres carreteras cortadas por los incendios, dos en Castilla y León y una en Castilla-La Mancha.

La Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que entre las 15:00 horas de este viernes y la medianoche del domingo se producirán más de 5 millones de desplazamientos, de quienes terminan sus vacaciones de verano y de los que las empiezan en el mes de septiembre.

A las 20:00 horas de este viernes, según el último boletín de la DGT, dos accidentes afectan a la circulación en la AP-1 en Briviesca (Burgos), sentido Miranda de Ebro, y en la A-3 en Picazo (Cuenca) sentido Madrid.

Además hay complicaciones en la AP-8 en Irun (Gipuzkoa) en dirección a Francia, en la A-2 en Barcelona a la altura Jorba, sentido Lleida y en varios puntos de la AP-7, en Vilafranca del Penedès y Mollet del Vallès, sentido Girona y en Castellón a la altura de Benicassim, sentido Valencia.

También hay cortes por incendios en la GU-206 en la provincia de Guadalajara, a la altura de El Olmillo, en ambas direcciones, en la LE-5330 de León, en Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro y en la ZA-103 de Zamora en San Martín de Castañeda.

Drones y motos camufladas

En la tarde de este viernes y hasta las 22:00 horas se esperan importantes movimientos y problemas de circulación, tanto en sentido salida de las grandes ciudades, como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa, al igual que en la mañana del sábado.

La previsión es que en la tarde del sábado haya sobre todo desplazamientos de vuelta a las urbes, al igual que el domingo por la tarde, cuando se prevé que regresen desde la costa hacia las grandes ciudades quienes terminan sus vacaciones y quienes viajan el fin de semana.

Durante toda la operación especial, Tráfico intensificará las medidas de vigilancia y seguridad con controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas. Además se han instalado carriles reversibles en las zonas más conflictivas y se han restringido las obras, la celebración de eventos deportivos o el transporte de mercancías.