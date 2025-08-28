El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL

Las obras en el Santiago Bernabéu conforman una historia que se puede contar en muchos capítulos. Varios de ellos están aún por llegar, entre ellos la insonorización. Por medio de un diseño vanguardista, tecnología de última generación y una versatilidad pensada para eventos más allá del fútbol, la nueva casa del Real Madrid no solo pretende consolidar al club blanco como referente deportivo, sino también posicionarlo como epicentro del entretenimiento global. Entre tanto, el conjunto blanco ha conseguido hacerse con uno de los eventos deportivos más codiciados en España: el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. La NFL desembarca en nuestro país y el Santiago Bernabéu será testigo directo del encuentro. Pero todo ello acarreará una serie de cambios en el nuevo recinto del club blanco, con el objetivo de adaptar el terreno de juego a la superficie del 'football'.

Tres reformas financiadas por la NFL

La piel camaleónica que ostenta el Santiago Bernabéu le permitirá realizar algunos retoques de diversa naturaleza. Se llevarán a cabo tres reformas. La primera de ellas reside en el terreno de juego. Debe ser más largo, adecuándose a las dimensiones que imperan en la NFL. Se han reformado las tres primeras filas de ambos fondos para poder alcanzar los 109,7 x 105 metros que exige un campo de 'football'. Ya para la realización de las obras el Real Madrid contó con esta flexibilidad en uno de los laterales, que permitía la entrada de maquinaria pesada al estadio. También se empleó para disponer de salidas de emergencia en los macroconciertos realizados hace tan solo un verano, que ahora se encuentran en stand-by a causa del incumplimiento de la normativa acústica.

La segunda se trata de un cambio costoso a efectos económicos, pero no demasiado en materia de ingeniería. Se trata del cambio de césped, debido al desgaste que supone un partido de estas características. Para la celebración de conciertos, así como eventos de otras características se diseñó el hipogeo, que permite ocultar el césped en las catatumbas del Santiago Bernabéu.

Por último, la obra de mayor coste de cara a la cita con la NFL se encuentra en el interior del estadio. La reforma de los vestuarios será necesaria para poder acoger la competición norteamericana, debido a que las plantillas cuentan con más de 50 jugadores, lo que requiere una ampliación.

Foto oficial del acto de presentación del encuentro de NFL en el Santiago Bernabéu. / Ayuntamiento de Madrid.

Pese a que se desconoce el coste final de estas tres reformas, será la NFL la encargada de asumir dicho importe como ya hiciera en el estadio del Bayern Múnich cuando fue necesario un cambio de césped en la previa de la disputa de uno de sus encuentros. Las obras de remodelación del Santiago Bernabéu ya alcanzan los 1.347 millones de euros, duplicando lo presupuestado en un primer momento. Entre ellos, 184 millones se han invertido durante esta última temporada, según las cuentas anuales publicadas por la entidad. En este dosier, también confirman que en la campaña 2025/26 “se realizarán las últimas actuaciones que quedan (entre los que se encuentra la nueva iluminación de la fachada del estadio), así como algunas actividades de restauración y las de reducción del nivel sonoro en los conciertos como principales objetivos”.

Un referente económico

Se trata de un evento único y para nada algo casual. Detrás de esta iniciativa hay un trabajo por parte del equipo del Real Madrid. A Florentino Pérez le interesa, y mucho, vincular al Real Madrid con dos ligas referentes a nivel mundial como son la NFL y la NBA por medio de una posible expansión al baloncesto europeo. Las relaciones son inmejorables. El conjunto blanco se hospedó en Florida (Palm Beach, a una hora al norte de Miami) durante su paso por el Mundial de Clubes. Además, Florentino acudió personalmente a los dos encuentros que el Real Madrid disputó sobre Miami. Tampoco son casualidad los viajes que Vinicius, una de las cabezas visibles del proyecto, ha realizado a la ciudad norteamericana en los últimos tiempos. No se trata de hechos puramente fortuitos, sino que es una muestra más de que la sinergia entre ambos mercados es una realidad.

Este encuentro tendrá un impacto de 80 millones de euros en España y se espera que no sea más que el principio de una larga lista de partidos que llegarán próximamente al templo ubicado en Concha Espina. Las cifras que podría recibir el club blanco a cambio del evento, más allá del costeo de las reformas por parte de la competición, se sitúa alrededor de 25 millones de euros más alguna bonificación en forma de variable.

El camino recorrido está siendo complicado para Florentino Pérez y su equipo. Se ha enfrentado a numerosos contratiempos, habituales, por otra parte, en proyectos de esta magnitud, que han mermado la capacidad del Santiago Bernabéu. Sin embargo, las cifras al respecto siguen siendo impecables. El conjunto blanco ya factura más en un semestre que en todo un año natural. La puesta en marcha del nuevo Santiago Bernabéu le ha permitido alcanzar los 589 millones de negocio en el segundo semestre de 2024. Esta cantidad supera en un 6% lo que, sin ir más lejos, se ingresó en la temporada 2014/15.