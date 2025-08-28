Reabre este viernes el túnel de la plaza Mayor tras finalizar los trabajos de rehabilitación

El Ayuntamiento de Madrid reabrirá este viernes el túnel que discurre bajo la plaza Mayor, tras completar las obras de rehabilitación del forjado interior. Los trabajos, presupuestados en 800.000 euros, han concluido una semana antes del plazo previsto de tres meses.

La actuación tenía como objetivo garantizar la seguridad estructural del paso subterráneo, de 593 metros de longitud, que conecta las calles de Toledo y Atocha con la de San Felipe Neri. El túnel da servicio, además, a varios aparcamientos subterráneos de la zona.

Las inspecciones periódicas realizadas por el Área de Obras y Equipamientos detectaron daños en el forjado en la confluencia de los ramales de Atocha y Toledo. El deterioro fue provocado por filtraciones de agua desde la superficie de la plaza, lo que afectó a las vigas y placas alveolares. Según detalló el Consistorio, se hallaron fisuras, oquedades, armaduras corroídas, humedades y restos de eflorescencias.

Actuaciones realizadas

La intervención ha incluido obras tanto en la plaza Mayor como en el interior del túnel:

En la plaza : retirada de adoquines, demolición de la losa, sustitución de placas dañadas, ejecución de una nueva losa de compresión, aplicación de una membrana impermeabilizante y recolocación de los adoquines originales.

: retirada de adoquines, demolición de la losa, sustitución de placas dañadas, ejecución de una nueva losa de compresión, aplicación de una membrana impermeabilizante y recolocación de los adoquines originales. En el túnel: sustitución de placas, tratamiento de vigas metálicas, reparación del forjado conservado, renovación de paramentos y techo, y aplicación de una nueva pintura más resistente.

Asimismo, se ha renovado toda la señalización y se ha actualizado la referente a geolocalización, para mejorar la respuesta de los servicios de emergencia y conservación, en línea con la normativa aplicada al resto de túneles urbanos.

El proyecto se completó con la renovación del pavimento, especialmente en las rampas, mediante una nueva capa de aglomerado asfáltico.