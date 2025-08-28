Reabre este icónico museo de Madrid en septiembre: tiene un rincón que parece sacado de Hogwarts

Madrid es una ciudad llena de planes. Si viajas a la capital de España puede que no sepas usar el transporte, los precios te parezcan caros o la gastronomía no sea de tu gusto, pero puedes estar seguro de que nunca te vas a aburrir. Parques, museos, exposiciones y museos serán los encargados de hacer que tu paso por la ciudad sea memorable.

Claro que Madrid, como todas las grandes capitales del mundo, también está sujeta a cambios y remodelaciones que hacen que sus instalaciones mejoren de cara al público que las visita. Seguro que alguna vez has acudido a una ciudad y te has encontrado de bruces con una realidad que no querías ver: edificios con lonas y obras por doquier.

Por suerte, esta vez no hablamos de las remodelaciones y obras que tiñen Madrid, sino que te desvelamos la reapertura de un museo que, tras tiempo cerrado por trabajos de mantenimiento, vuelve a abrir sus puertas. Se trata el Museo Naval de Madrid, que vuelve a estar operativo el 2 de septiembre en su horario habitual de 10:00 a 19:00 horas.

El gran secreto del Museo Naval: un trozo de Hogwarts en Madrid

La arquitectura madrileña esconde auténticas joyas que, más allá de los grandes monumentos y museos reconocidos, sorprenden a quienes las descubren. Algunos de estos rincones pasan desapercibidos para el gran público, aunque su valor histórico y artístico los convierte en auténticas obras maestras. Dentro del Museo Naval de Madrid se encuentra una escalera monumental que ha captado la atención de visitantes, sobre todo, porque parece sacada de las películas de Harry Potter.

Esta majestuosa escalinata es una muestra excepcional del diseño arquitectónico del siglo XX. Su presencia la convierte en una auténtica pieza de arte dentro del museo y hace que los seguidores de Harry Potter sientan que están atravesando Hogwarts.

Y es que lo más asombroso no es solo la escalera. La cristalera, los pasillos y las lámparas hacen que visitar el Museo Naval sea una experiencia mágica. Además, si quieres ahorrarte algo de dinero, recuerda que visitar el museo es gratis los sábados y domingos de 11:30 a 14:30.