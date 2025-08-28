Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RAYO VALLECANO 4 - 0 NEMAN GRODNO

El Rayo arrolla al Neman Grodno y se clasifica para una fase final europea 24 años después

Doblete de Álvaro García y otros dos goles más de Sergio Camello y Jorge de Frutos

El centrocampista del Rayo Álvaro García celebra tras marcar ante el Neman, / EFE / MARISCAL

EFE

El Rayo Vallecano, con un doblete de Álvaro García y otros dos goles más de Sergio Camello y Jorge de Frutos, goleó este jueves 4-0 al Neman Grodno bielorruso en la vuelta de la eliminatoria previa de acceso a la Liga Conferencia y logró el pase a la fase de grupos.

El equipo madrileño llegó a este partido con ventaja tras ganar 0-1 en la ida.

