El pueblo con el mercado medieval más espectacular de Madrid: podrás revivir una boda del siglo XVII

El verano se acaba, la vuelta a la rutina está más cerca que nunca y las vacaciones van desvaneciéndose poco a poco. Pero eso no significa que no haya planes divertidos para despedir el verano en Madrid.

Sí, a nadie le gusta volver al trabajo o a clase, pero también tenemos que mirar el lado positivo de los acontecimientos. Ahora mismo, miles de pueblos madrileños celebran sus fiestas, por lo que podemos disfrutar de ellos una última vez antes de que llegue el temido mes de septiembre.

Y, si hay algo divertido por excelencia para todo tipo de públicos, tanto niños como mayores, eso son los mercados medievales. Los más pequeños podrán juntarse con niños de su edad y formar parte de divertidos talleres y, mientras tanto, los adultos podrán descubrir y degustar toda la historia de un pueblo.

¿Cuál es el mejor mercado medieval de Madrid?

Este fin de semana, Navalcarnero regresa a 1649 con la celebración de su ya emblemático Mercado del Siglo de Oro, una cita que transforma el centro histórico en una villa del siglo XVII del 28 al 31 de agosto. Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, este mercado está dedicado a recordar uno de los hitos históricos más importantes para la villa: la boda real de Felipe IV y Mariana de Austria. Este evento marcó al municipio, ya que a raíz de ello recibió el título de Villa Real en agradecimiento a la hospitalidad con la que acogió a los monarcas.

Así, durante tres días, las calles y plazas del casco antiguo se engalanan para sumergir a vecinos y visitantes en la atmósfera de aquella época dorada de la cultura, el arte y la literatura españoles. El gran protagonista del evento es el Desfile Real, una puesta en escena en la que se recrea la llegada del rey y la ceremonia nupcial. Este año se celebrará el viernes 29 a las 21:30 horas tras la exhibición ecuestre.

Además, también habrá un mercado con productos tradicionales, donde probar especialidades gastronómicas de inspiración histórica y ver de cerca cómo se trabajaba el cuero, la forja o la orfebrería hace 400 años. La programación también incluye teatro cásico, circo, talleres infantiles y espectáculos nocturnos en diferentes plazas de la localidad. Y tú, ¿te lo vas a perder?