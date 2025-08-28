El parque de Madrid estilo Bridgerton que no conoce casi nadie: perfecto para despedir el verano

Se acerca la temporada en la que los parques dejan de estar llenos de turistas y se convierten en pequeños rincones a los que los locales acuden para desconectar. Si bien en verano y en primavera El Retiro, El Capricho o la Casa de Campo están hasta arriba de gente, por fin, en otoño, esto se acaba.

La vuelta al cole y el regreso a la rutina hace que nos podamos despedir de las masas de gente hasta Navidad, por eso, no hay mejor momento que ahora para visitar parques y despedir el verano como es debido.

En Madrid, tenemos la suerte de contar con numerosos rincones verdes que hacen que podamos escapar del bullicio que tanto caracteriza a la ciudad, sin embargo, seguro que hay localizaciones que aún no conoces.

Por eso, a continuación te desvelamos un parque que no podrás dejar de visitar en cuanto lo encuentres. Tiene una belleza enorme, tanto que recuerda al puro estilo de los Bridgerton. Además, esconde una historia fascinante que solo descubrirás si te adentras en él.

El parque más desconocido de Madrid: elegancia barroca a puertas del monte

Hablamos de la Quinta del Duque del Arco, ubicada en el término municipal de San Sebastián de los Reyes e integrada dentro del monte de El Pardo. Es una de las joyas naturales mejor conservadas de la Comunidad de Madrid, y lo cierto es que es mucho más que un simple parque. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando fue concebida como residencia de recreo para el Duque del Arco, uno de los caballeros más cercanos al rey Felipe V.

Este espacio ajardinado formaba parte de una red de fincas nobiliarias construidas en los alrededores de El Pardo, una zona tradicionalmente reservada para el ocio de la corte y utilizada como coto de caza real. La Quinta destaca por su palacete barroco de líneas sobrias y jardines geométricos que recuerdan al clasicismo francés.

Horarios y precios

La estancia estuvo durante muchos años estuvo cerrada al público, pero actualmente los jardines de la Quinta del Duque del Arco pueden visitarse sin problema. Es, sin duda, el lugar ideal para quienes buscan una escapada xtranquila cercana a Madrid.

La Quinta del Duque del Arco se encuentra dentro del perímetro de El Pardo, y el acceso más común se realiza desde la carretera M-612, que une Madrid con Colmenar Viejo. El acceso es gratuito y está abierto todos los días desde las 10:00 hasta las 19:00.