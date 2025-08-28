Moncloa recurre el cierre del centro de refugiados de Pozuelo

En medio del agrio enfrentamiento entre las regiones gobernadas por el PP - incluida la Comunidad de Madrid- y el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el nuevo decreto de reparto de menores migrantes, Moncloa ha decidido presentar alegaciones y recurrir el cierre del centro de refugiados de Pozuelo ordenado por el Ayuntamiento de la localidad.

El pasado 30 de julio, el Consistorio pozuelero decretó el cese de actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) en las que el Gobierno central pretendía acoger hasta a 400 menores migrantes procedentes de Canarias - sin contar los 647 del nuevo decreto-, alegando que no contaba con la licencia requerida.

Ahora, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha presentado alegaciones y también un recurso de reposición contra esta orden, dentro del plazo legal estipulado para ello. Dos movimientos que los servicios jurídicos del área de Urbanismo de Pozuelo están estudiando en estos momentos, tal y como han trasladado desde el Ayuntamiento.

El centro en cuestión, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está gestionado por la ONG Accem, y tiene ocupadas 395 plazas de las 570 totales con las que cuenta. Pese a llevar abierto desde 2022, cuando se habilitó para la acogida de ucranianos desplazados por la guerra, el Consistorio local considera que la licencia de centro docente no se corresponde con la actividad desempeñada.

El Consistorio está "aplicando la normativa" ante un centro que "no reúne las condiciones" y "por tanto, no puede utilizarse de manera permanente para la acogida de inmigrantes y en general para ser un centro que pueda acoger a personas que pernoctan", defendió entonces Miguel Ángel García, el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ya había amenazado previamente con judicializar el traslado de menores a Pozuelo.