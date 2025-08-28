El mejor plan para despedir el verano en Madrid: música y comida popular en un monasterio del siglo XII

Madrid camina hacia el final del verano. Los termómetros en la capital cayeron la pasada madrugada hasta los quince grados, poniendo punto y final a las noches calurosas que han asolado la ciudad en las últimas semanas. Este jueves las máximas no alcanzarán los treinta grados en toda la comunidad autónoma, valores que se mantendrán, al menos, la próxima semana. Por tanto, parece que el periodo estival se despide estos últimos días de agosto para dar entrada a un mes de septiembre más apacible.

No obstante, si eres de los que se resisten a decir adiós al calor y la verbena, a unos sesenta kilómetros de Madrid llega un plan en apenas dos semanas que no deberías perderte si eres amante de la buena música, la comida y, sobre todo, de la arquitectura.

Monasterio Festival: plan cultural junto al Pantano de San Juan

El músico Óscar Trujillo, tras años dando forma a la idea, al fin ha logrado armar un festival en su pueblo. Pelayos de la Presa, más concretamente las ruinas de su monasterio medieval, será escenario de un cartel musical que cuenta con artistas de renombre, como es el caso de El Niño de Elche o Muerdo.

En un ambiente familiar y recogido y en un espacio lleno de historia, Trujillo ha logrado -- en alianza con el productor musical Cristian Marano -- inaugurar la primera edición de este evento, que tendrá lugar los próximos días 12 y 13 de septiembre y también dará voz a la escena independiente madrileña.

El sábado se celebrará una comida popular donde el plato estrella será una receta del abuelo de Óscar, cocinado por la madre de este. La idea es que esto sirva para entremezclar a los músicos participantes con el público y que todos compartan su pasión por la música.

La danza, la pintura o los talleres de producción musical también tendrán cabida en Pelayos de la Presa ese fin de semana. El camping del festival contará con bungalows, y se encuentra a tan solo quince minutos andando del monasterio. Los abonos completos cuestan 88 euros, y las entradas de una única jornada rondan los cincuenta. Puedes consultar más información en el siguiente enlace.

El monasterio más antiguo de Madrid

El Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, tal y como se conoce a este complejo, se remonta a tiempos visigodos, posicionándose así como el monasterio más antiguo de la capital. Fue el noble Teodomiro, que en pleno siglo VIII d.C. decidió "cambiar su vida y se retiró a este valle para hacer vida eremítica, abrazando la vida religiosa, en compañía de varios nobles".

Más adelante, en el siglo XII, Alfonso VII otorgó a la comunidad benedictina aquí instalada un privilegio real, fundando oficialmente el monasterio, el primero cisterciense de la zona. La Ley de Desamortización de Mendizábal acabó con la vida religiosa del mismo, sumiéndolo en el abandono, hasta que siglo y medio después el arquitecto madrileño Mariano García adquiriese la propiedad y luchase por su puesta en valor.

Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983, y en 2005 García lo cedió al Ayuntamiento del pueblo, que desde entonces ha realizado labores de protección, conservación y restauración.