El mejor mirador, y gratis, que puedes encontrar en Madrid, según la revista Viajar

Madrid es una ciudad que ofrece multitud de planes, para todos los gustos y consumidores, pero su estilo de vida provoca que, en ocasiones, los precios del ocio sean demasiado elevados y no aptos para todos los bolsillos. En este caso, hablamos de una actividad totalmente gratuita, que gana enteros día tras día, y además se trata de un enclave poco masificado. Se trata del atardecer en el Silo de Hortaleza. Pese a no figurar en las guías turísticas más populares, ofrece una vista única de la ciudad, desprendiéndose de lugares mucho más aclamados como el Faro de Moncloa o el famoso Parque de las Tetas.

Un silo icónico

El Silo de Hortaleza es el silo por excelencia en la capital de España. Fue levantado en 1928 por un autor aún desconocido. Esta torre poligonal destaca en el parque de la Huerta de la Salud, una antigua finca de recreo perteneciente a los Duques de Frías en sus comienzos. A finales de siglo XIX, este recinto se convirtió en un espacio cultural y artístico, símbolo de la ciudad. Tiene una altura de 20 metros y se encuentra dividido por siete plantas. A los que han tenido oportunidad de visitarlo les recuerda a un faro y ofrece unas vistas insólitas de la capital. Desde la cima, se puede observar al mismo tiempo la arquitectura moderna de Madrid, formada por las Cuatro Torres, al tiempo que se visualiza la zona del aeropuerto de Barajas y La Sierra.

Imágenes del Silo de Hortaleza, en Madrid. / ALBA VIGARAY / EPE

Como peculiaridad, mientras asciendes se despliega una galería de arte que ameniza el camino hasta la cima. Una vez arriba, llega la mejor parte de la experiencia: disfrutar de las excelentes vistas que ofrece Madrid en una buena puesta de sol.

Durante años, este enclave que hoy se ha convertido en el mejor aliado para observar el atardecer en la capital, formaba un conjunto de monumentos que reflejaban la esencia del barrio de Hortaleza, junto a El Granero y El Palomar. Los vecinos del barrio contemplaban cómo llegaban las cigüeñas a estos monumentos, anunciando así la llegada de la primavera. Y por último, pero no menos importante, la entrada a este mirador es totalmente gratis, sin necesidad de aportar dinero para disfrutar de unas vistas inolvidables sobre uno de los lugares más emblemáticos del barrio de Hortaleza.