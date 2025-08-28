Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NEGOCIO SIN LICENCIA

Madrid clausura el hotel cápsula de Arganzuela que operaba sin licencia desde hace 7 meses

Los dueños tienen un mes para recurrir la orden de cese, emitida el pasado 15 de agosto

Fachada exterior del hostal, en la calle Arquitectura, 18 (Arganzuela).

Fachada exterior del hostal, en la calle Arquitectura, 18 (Arganzuela). / Google Street View

EP

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cese del hotel cápsula situado en el número 18 de la calle Arquitectura, en el distrito de Arganzuela, y que los responsables tienen un mes para recurrir, han informado a Europa Press fuentes del Área Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

En declaraciones a los medios desde el distrito de Ciudad Lineal, la vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha comentado que, "lamentablemente, a veces los plazos administrativos no son "los que al Consistorio les gustaría", pero ha insistido en que hay que "cumplir" con la ley y "hacer cumplir la normativa".

"Como no tiene un título habilitante para ejercer la actividad que está haciendo, una vez concluyan esos plazos administrativos actuaremos con toda la contundencia para que se cumpla la legalidad en todos y cada uno de los puntos de nuestra ciudad", ha afirmado.

Polémica en mayo

En mayo, la líder de la oposición en el Consistorio, Rita Maestre, exigió al Gobierno municipal cerrar este espacio por "prestar actividad sin ninguna inspección, control ni medidas de seguridad". El partido presentó una denuncia urbanística ante la Agencia de Actividades.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, anunció que el Consistorio decretará el cese de actividad e impondrá la correspondiente sanción si los servicios de inspección o la Policía verifican que está en marcha sin el título habilitante necesario.

El pasado 19 de marzo la sociedad Yue Gómez-España TAO presentó declaración responsable de obras para la necesaria adecuación que pretendía acometer en los bajos del número 18 de la calle Arquitectura, en Arganzuela. Pretendía un cambio de uso a vivienda mediante la creación de cinco habitaciones, otros tantos baños y un salón en los 200 metros cuadrados de superficie del local situado en la planta baja.

Sin título habilitante

"Lo que hemos hecho es requerir para que el Servicio de Inspección o Policía Municipal vaya a verificar este hecho y, si efectivamente está prestando esta actividad sin el título habilitante, iniciaremos el expediente sancionador que llevará, en su caso, el cese de la actividad", explicó el delegado.

Tras las correspondientes investigaciones, el Consistorio notificó el pasado 15 de agosto su cese. Ahora, los responsables del hotel cápsula tienen un mes para recurrir la orden, han trasladado las mismas fuentes.

