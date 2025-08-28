Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Madrid comienza a despedirse del calor: una masa de aire polar llega este jueves a la capital

Agosto dirá adiós con temperaturas agradables en la capital

Una persona sentada a la sombra en El Retiro.

Una persona sentada a la sombra en El Retiro. / Europa Press

Javier Quintana

Madrid

El verano poco a poco va abandonando Madrid. Este mes de agosto ha presentado su firme candidatura a convertirse en uno de los más calurosos jamás recordados en la capital. La ola de calor que ha azotado a los madrileños durante tres semanas ya está catalogada como la más larga de la historia del país, posicionándose las temperaturas en torno a los cuarenta grados durante veinte días consecutivos.

Si bien estas temperaturas extremas remitieron hace unos días, desde este mismo jueves la ciudad comienza a caminar hacia lo que parece el final de la época estival. Aunque en septiembre el 'veranillo de San Miguel' suele caldear el ambiente por unos días, parece que Madrid no volverá a vivir grandes episodios de calor en lo que resta de temporada veraniega.

Los termómetros caen en Madrid este jueves

Los que anoche ya se encontrasen en la capital de vuelta de sus vacaciones habrán notado el cambio. La pasada madrugada, las temperaturas cayeron hasta los catorce grados en algunos puntos de la región, ayudando a conciliar el sueño a unos vecinos que a lo largo de este mes han pasado serias dificultades para dormir sin hacer uso del aire acondicionado.

Este jueves, la llegada de una masa de aire polar por el norte de la península desplazará el aire subsahariano que nos ha acompañado en los últimos tiempos. Este elemento provocará que en la jornada de hoy los termómetros no superen los veintiocho grados en ninguna zona de la capital.

Noticias relacionadas y más

Este paradigma se mantendrá a lo largo de la próxima semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el mercurio no sobrepasará los treinta grados, al menos, hasta el miércoles de la semana que viene. Las temperaturas mínimas volverán a caer hasta los quince grados varias noches, por lo que va tocando cerrar ventanas cuando nos vayamos a la cama.

