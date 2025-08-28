El importe medio de las hipotecas en Madrid se dispara un 25 % en el primer semestre del año

La tensión en el mercado inmobiliario en Madrid se ha traducido en el primer semestre del año en un incremento del 25,45 % del importe medio de las 36.149 hipotecas concedidas para la compra de vivienda: de los 231.322 euros de media de los 5.033 préstamos en enero, hasta los 290.215 euros de los 6.632 créditos de junio, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística.

En comparación con el primer semestre de 2024, el número de hipotecas concedidas ha sido un 5,9 % superior, pero el importe global se ha disparado un 41,3 % hasta los 8.861 millones de euros. El acelerón del importe ha sido especialmente pronunciado desde enero, puesto que, en todo un año, el incremento ha sido del 32,22 %, desde los 219.479 euros de media de junio de 2024.

A escala nacional, el importe medio de la hipoteca ha aumentado un 10,59 %. En enero era de 152.232 euros para los 38.058 créditos concedidos, pero en junio escaló hasta los 168.363 con un total de 41.834 préstamos firmados. En un año —de junio de 2024 a junio de 2025— el incremento ha sido del 15,53 % desde los 145.722 euros de media.

En términos globales del primer semestre, el número de hipotecas firmadas ha aumentado un 24,88 % respecto del mismo período del año anterior, sumando un total de 243.257. Y el volumen total ha ascendido a los 38.478 millones de euros, un 41,44 % más.

Madrid es la región con mayor importe concedido en hipotecas

Los datos del mes de junio sitúan a Madrid como la comunidad con mayor importe concedido en hipotecas: 1.924 millones de euros para los 6.632 créditos registrados ese mes. Le siguen Cataluña con 1.303 millones para 7.154 préstamos, y Andalucía con 1.180 millones para 8.135 operaciones. En toda España se concedieron 41.834 hipotecas por un valor global de 7.043 millones de euros: se trata del mayor número de emprésitos concedidos para la compra de vivienda en este mes desde el año 2022.

Entre 2003 y 2011, años del gran boom del ladrillo, el promedio de hipotecas concedidas durante el primer semestre fue de 496.900. Esta cifra se redujo drásticamente tras el estallido de burbuja, que se tradujo en una reducción masiva del crédito bancario al sector inmobiliario.

Sin ir más lejos, el promedio de los dos primeros trimestres entre 2012 y 2020 fue de 146.841 hipotecas. Superada la pandemia, el mercado ha vuelto a registrar un nuevo boom que se ha visto traducido en un crecimiento de los préstamos, superando los 200.000 créditos semestrales —excepto en 2024 (casi 195.000)—, a pesar de la abrupta subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022, informa Gabriel Santamarina.