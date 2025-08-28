Un herido al ser corneado por un toro en el quinto encierro de San Sebastián de los Reyes

Un hombre de Navarra ha sufrido una cornada en el quinto encierro de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, tras lo que ha sido derivado al hospital de la plaza de toros, donde está siendo evaluado por el equipos de cirujanos para conocer la gravedad de la lesión.

La cornada se ha producido al final de la calle Real, tras lo que se ha activado el dispositivo sanitario y policial para trasladar con urgencia al herido hasta la plaza de toros.

El encierro, con toros pertenecientes a la ganadería Salvador Domecq, ha contado con unos 2.200 corredores, según datos del jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.