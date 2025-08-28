Erik Harley, arquitecto y divulgador, sobre Madrid Nuevo Norte: "Un timo pintado de verde"

El pasado 1 de julio arrancaron las obras de soterramiento del 'Parque Castellana', que tienen como fin seguir sumando infraestructuras a la capital con la construcción de un nuevo túnel, que favorecerá la movilidad de la zona al dar continuidad a la calzada central del Paseo de la Castellana hasta el Nudo Norte y su conexión a través de este nudo con otras vías de alta capacidad como la M-30, M-607 y M-11.

El paso inferior permitirá la integración en un mismo ámbito de las cinco torres y el Hospital Universitario La Paz con la antigua colonia de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el futuro centro de negocios que contempla Madrid Nuevo Norte. Este último macroproyecto urbanístico se encuentra en boca de todos los madrileños en los últimos meses.

'Madrid Nuevo Norte', el proyecto de regeneración y transformación urbana más grande de Europa

Operación Chamartín, también conocido como 'Madrid Nuevo Norte', es un proyecto de transformación y regeneración urbana que pretende, según el Ayuntamiento, revitalizar más de 300 hectáreas de suelo actualmente "infrautilizado", creando "miles de empleos, nuevas viviendas, zonas verdes y equipamientos públicos". El proyecto se divide en cuatro ámbitos: Las Tablas Oeste, Malmea-San Roque-Tres Olivos, Centro de Negocios y Estación de Chamartín, con el objetivo de crear una ciudad más sostenible, accesible e integrada. La iniciativa permitirá recuperar hasta 2,3 millones de m² de suelo en desuso, incluyendo 10.500 viviendas y 400.000 m² de zonas verdes, con un parque central de 13 hectáreas.

Tres de estas cuatro áreas ya se encuentran en marcha, después de que la de Malmea-San Roque-Tres Olivos fuera desbloqueada en el Pleno de Cibeles el pasado mes de mayo. Este ámbito será el de mayor densidad residencial del proyecto, con un total de 7.138 viviendas.

"Un pelotazo urbanístico de toda la vida"

En las últimas dos décadas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha llegado a desestimar hasta nueve recursos contra el proyecto. La plataforma ciudadana Madrid Zona Norte, que agrupa diferentes colectivos vecinales de la zona, ha criticado en reiteradas ocasiones el "desproporcionado" volumen de espacio edificable destinado a oficinas, así como que solo el 20% de las 11.000 nuevas viviendas planificadas vayan a tener algún grado de protección oficial.

Arquitectos como Erik Harley también han criticado la puesta en marcha del proyecto en los últimos meses a través de las redes sociales. Harley habla de una "operación especulativa controvertida de las últimas décadas", recordando las apelaciones y recursos en su contra que han llegado a los tribunales. "Aunque habla de regeneración urbana de Madrid, lo que hace es pintar de verde el mismo urbanismo clasista y criminal de siempre", subraya el divulgador.

"La megalomanía, por muy verde que la pinten, es lo opuesto a la sostenibilidad", sostiene, recordando además que más de mil familias de la zona fueron "forzadas" a vender sus terrenos a cuatro euros el metro cuadrado. "Los que ganan son bancos, constructoras y las familias más ricas de España", subraya Harley.