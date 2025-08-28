La danza arranca el curso con el programa Canal Baila y diez coreografías de flamenco, danza contemporánea y española

La danza se incorpora temprano a la rentrée cultural madrileña. Este jueves se ha presentado la nueva edición de Canal Baila, el ciclo que se celebrará en la Sala Negra de los Teatros del Canal entre el 2 de septiembre y el 19 de diciembre, y que reúne diez propuestas que son fruto del programa de residencias del Centro Coreográfico Canal para creadores y compañías profesionales. A lo largo de los casi cuatro meses que se extiende su programación, los espectadores se encontrarán con espectáculos de flamenco, danza contemporánea y española que dan cuenta del trabajo más reciente de talentos tanto consagrados como emergentes de nuestra escena y del ámbito internacional, y que exploran cuestiones como los rasgos y estereotipos asociados al género, los ritos ancestrales o el problema del edadismo en la sociedad actual.

El programa arranca los días 2 y 3 de septiembre con la colaboración que Paula Comitre, Florencia Oz y Carmen Angulo han llevado a cabo en Parcas. La voz, el ojo, la carne, una pieza de danza española y flamenco que trasciende los límites del estilo para hablar de la fuerza femenina, la juventud y la plenitud. El 6 y 7 de septiembre será el turno de Iker Rodríguez con Éclair, propuesta de danza contemporánea y performance.

FRACTUS (11 y 12 de septiembre) explora los cruces entre flamenco y danza contemporánea de la mano de la coreógrafa Manuela Nogales y el bailaor Fernando Romero. Lucía Campillo empleará el flamenco en Bendita tú (16 y 17 de septiembre) para crear una oda a los gestos cotidianos del otro. Por su parte, Manuela Barrero firma De Medea a Pasolini (20 y 21 de septiembre), una coreografía en la que lo ancestral y lo contemporáneo se funden para hablar de la delgada línea que separa el bien del mal con una liturgia musical que bebe de Nina Simone y Beethoven, entre otros.

La escena internacional llegará el 25 y 26 de septiembre a Canal Baila de la mano de Adi Schwarz Dance Project con Boys in the sand, una pieza en la que analiza la suavidad, la fragilidad y la feminidad del cuerpo masculino en el mundo actual, entrelazando pasado, presente y futuro. Justo después, Estela Alonso da rienda suelta a la danza española el 30 de septiembre y 1 de octubre con Aquellas que habitan en mí, obra coral y autobiográfica sobre las voces femeninas que conforman la identidad.

La compañía vasca Proyecto Larrua, por su parte, presentará La senior de Larrua (4 y 5 de octubre) donde se abordará el edadismo en las artes y la sociedad. El Círculo Polar Ártico y las auroras boreales recalarán en los Teatros del Canal el 16 y 17 de octubre en Boreali, de Anna Borràs Company. Y la Compañía Mutable unirá en Sincrético (18 y 19 de diciembre) flamenco, danza española y contemporánea siguiendo los pasos de Antonio Ruiz El Bailarín o Florencia Pérez Rosario, entre otros.