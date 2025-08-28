Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La danza arranca el curso con el programa Canal Baila y diez coreografías de flamenco, danza contemporánea y española

El ciclo, que se celebra en los Teatros del Canal, comienza el dos de septiembre y se prolongará hasta final de año, con propuestas surgidas del programa de residencias artísticas del Centro Coreográfico Canal

'FRACTUS', uno de los espectáculos que se podrán ver dentro del programa de Canal Baila. / Lehónidas Boskovec

'FRACTUS', uno de los espectáculos que se podrán ver dentro del programa de Canal Baila. / Lehónidas Boskovec

La danza se incorpora temprano a la rentrée cultural madrileña. Este jueves se ha presentado la nueva edición de Canal Baila, el ciclo que se celebrará en la Sala Negra de los Teatros del Canal entre el 2 de septiembre y el 19 de diciembre, y que reúne diez propuestas que son fruto del programa de residencias del Centro Coreográfico Canal para creadores y compañías profesionales. A lo largo de los casi cuatro meses que se extiende su programación, los espectadores se encontrarán con espectáculos de flamenco, danza contemporánea y española que dan cuenta del trabajo más reciente de talentos tanto consagrados como emergentes de nuestra escena y del ámbito internacional, y que exploran cuestiones como los rasgos y estereotipos asociados al género, los ritos ancestrales o el problema del edadismo en la sociedad actual.

El programa arranca los días 2 y 3 de septiembre con la colaboración que Paula Comitre, Florencia Oz y Carmen Angulo han llevado a cabo en Parcas. La voz, el ojo, la carne, una pieza de danza española y flamenco que trasciende los límites del estilo para hablar de la fuerza femenina, la juventud y la plenitud. El 6 y 7 de septiembre será el turno de Iker Rodríguez con Éclair, propuesta de danza contemporánea y performance.

FRACTUS (11 y 12 de septiembre) explora los cruces entre flamenco y danza contemporánea de la mano de la coreógrafa Manuela Nogales y el bailaor Fernando Romero. Lucía Campillo empleará el flamenco en Bendita tú (16 y 17 de septiembre) para crear una oda a los gestos cotidianos del otro. Por su parte, Manuela Barrero firma De Medea a Pasolini (20 y 21 de septiembre), una coreografía en la que lo ancestral y lo contemporáneo se funden para hablar de la delgada línea que separa el bien del mal con una liturgia musical que bebe de Nina Simone y Beethoven, entre otros.

La escena internacional llegará el 25 y 26 de septiembre a Canal Baila de la mano de Adi Schwarz Dance Project con Boys in the sand, una pieza en la que analiza la suavidad, la fragilidad y la feminidad del cuerpo masculino en el mundo actual, entrelazando pasado, presente y futuro. Justo después, Estela Alonso da rienda suelta a la danza española el 30 de septiembre y 1 de octubre con Aquellas que habitan en mí, obra coral y autobiográfica sobre las voces femeninas que conforman la identidad.

La compañía vasca Proyecto Larrua, por su parte, presentará La senior de Larrua (4 y 5 de octubre) donde se abordará el edadismo en las artes y la sociedad. El Círculo Polar Ártico y las auroras boreales recalarán en los Teatros del Canal el 16 y 17 de octubre en Boreali, de Anna Borràs Company. Y la Compañía Mutable unirá en Sincrético (18 y 19 de diciembre) flamenco, danza española y contemporánea siguiendo los pasos de Antonio Ruiz El Bailarín o Florencia Pérez Rosario, entre otros.

