En qué consiste el Plan Reside en Madrid: así se transformarán los pisos turísticos en viviendas residenciales

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la protección y mejora de la explotación residencial en la capital, más conocido como Plan Reside, lo que supone que no se permitirá el uso de viviendas turísticas en edificios catalogados como residenciales. El Ayuntamiento no dará licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico para garantizar una oferta turística ordenada y legal. El Plan Reside tomará validez durante los próximos días, una vez sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

¿Qué es el Plan Reside?

Tal y como expresa el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, el objetivo es "proteger e incentivar el uso residencial en la ciudad y garantizar una oferta turística ordenada y legal que mejore la convivencia entre vecinos y visitantes". De esta forma, blinda el uso de la vivienda habitual y traslada los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales para la protección y mejora del uso residencial en Madrid.

La finalidad del Plan Reside, impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, consiste en proteger la calidad de vida del residente, algo que había decaído en los últimos tiempos, y optar por un modelo en el que los pisos turísticos puedan coexistir con otras modalidades.

Las zonas incluidas

El Ayuntamiento simplifica la regulación del Plan Especial de Hospedaje (PEH) de 2019, vigente hasta la fecha. En base a ello, este nuevo proyecto actúa sobre el centro histórico, lugar en el que la presencia de viviendas orientadas al uso turístico es muy elevado, pero también sobre otras zonas de la ciudad.

Las obligaciones que incluye para el centro histórico quedan delimitadas a las siguientes vías: avenida de la Reina Victoria, glorieta de los Cuatro Caminos, calle de Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, plaza de la República Argentina, glorieta de López de Hoyos, glorieta de Francisco Silvela, plaza de Manuel Becerra, calle de Doctor Esquerdo, Pedro Bosch, Cocheras, Téllez, Comercio, avenida de Ciudad de Barcelona, Méndez Álvaro, General Lacy hasta Ramírez de Prado, Tomás Bretón, Juana Doña, Juan de Vera, linde oriental de la parcela de la Penitenciaria de Yeserías, calle de Alejandro Ferrant y linde oeste y sur de la parcela correspondiente a calle de Embajadores, 173.

También se añaden la calle de Embajadores, plaza de Italia, plaza del Molino, plaza de Legazpi, calle del Maestro Arbós, avenida del Manzanares sur hasta Pasaje de Montserrat, parque de Madrid Río, glorieta del Marqués de Vadillo, avenida de Manzanares, calle de Puente de San Isidro, avenida del Manzanares, paseo de la Ermita del Santo, glorieta del Puente de Segovia, paseo de Marqués de Monistrol, paseo Bajo de la Virgen del Puerto, glorieta San Vicente, cuesta de San Vicente, paseo del Rey, calle de la Rosaleda, Francisco y Jacinto Alcántara, paseo de Camoens y Valero, glorieta del Maestro, paseo de Ruperto Chapi, plaza de Cristo Rey, linde oriental de la avenida del Arco de la Victoria hasta calle Isaac Peral, calle de Isaac Peral, paseo de San Francisco de Sales y calle de Guzmán el Bueno hasta avenida de la Reina Victoria.

Fachada de un bloque de viviendas en Madrid. / Jesús Hellín - Europa Press / Europa Press

Prohibición

Dentro de este cerco, el Plan Reside prohíbe los pisos turísticos dispersos en edificios residenciales. Para aquellos edificios que no cuenten con la condición de residencial, sí se admiten los pisos turísticos sin limitación alguna. En edificios residenciales no ubicados en calles comerciales, podrá haber pisos turísticos siempre que el uso de todo el inmueble se destine a esta actividad; sólo se otorgará la licencia durante un plazo de 15 años y después volverá a ser para uso residencial.

Una vez sobre pasas el anillo correspondiente al centro histórico, el Ayuntamiento de Madrid permite la implantación de pisos turísticos bajo la normativa actual, tanto en edificios completos como en viviendas ajenas que convivan con uso residencial. En este último caso, se incluye como novedad la obligación de que esos pisos turísticos dispongan de acceso independiente en primera planta y planta baja.

Cabe destacar que los equipamientos dotacionales privados, obsoletos y con algún tipo de protección podrán transformarse en viviendas de alquiler asequible y/o coliving si se rehabilita el inmueble.

Transformación de locales

El Plan de Hospedaje que vio la luz en 2019 se llevó por delante cientos de locales de barrio en la capital. Esta normativa permitía que los pisos turísticos se pudieran implantar en planta baja. De esta forma, de 2015 a 2024, se han transformado 3.306 locales en viviendas y/o pisos turísticos en Madrid.

Con el Plan Reside, no se autoriza la transformación de los locales comerciales en pisos turísticos en el centro histórico y la transformación de locales en viviendas en las principales vías terciarias.

Las zonas afectadas del centro histórico son las siguientes: calle de Bravo Murillo, entre la calle del Conde de Serrallo y la glorieta de Cuatro Caminos; López de Hoyos, desde Príncipe de Vergara hasta Clara del Rey; Clara del Rey, entre Padre Xifré y López de Hoyos; Cartagena, de avenida de América a Francisco Silvela; y Alcalá, desde Santa Leonor hasta la plaza de Manuel Becerra.

También se verán implicadas la calle de Sepúlveda, entre Pradales y Costanilla de los Olivos; Puerto de Canfranc, de Sierra Toledana a la avenida de la Albufera; la calle de la Oca, entre la glorieta del Ejército y General Ricardos; avenida de Nuestra Señora de Valvanera, entre Vía Carpetana y plaza de Almodóvar; Marcelo Usera, de Rafaela Ybarra a Puente de Andalucía; Puerto Pajares, desde Martínez de la Riva hasta la avenida de la Albufera; y Martínez de la Riva, entre Santa Julia y Puerto Arbalán.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles el Plan Reside. / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Por barrios

Igualmente se incluyen Alberto Palacios, entre Encarnación del Pino y plaza de Ágata; el paseo de Extremadura, de Alfonso Cea a Puente de Segovia; glorieta del General Ricardos, desde Marqués de Vadillo hasta la calle de la Oca; el paseo Quince de Mayo, entre Julián González y General Ricardos; Antonio López, de la glorieta de Marqués de Vadillo al Puente de Andalucía; avenida Ciudad de Barcelona, entre Doctor Esquerdo y la M-30; y la avenida de la Albufera, desde la M-30 hasta la avenida de Buenos Aires.

También Príncipe de Vergara, entre Francisco Silvela y plaza de la República Dominicana; Méndez Álvaro, desde la glorieta de Carlos V hasta la M-30; así como en la avenida de Córdoba y su prolongación hasta la M-40; avenida de Entrevías, desde su inicio hasta la M-40; San Diego, entre Monte Igueldo y Martínez de la Riva; y la avenida del Monte Igueldo, entre la avenida de la Albufera y San Diego. Finalmente, se incluyen Camino de Vinateros, entre Diego de Valderrábano y Pico de los Artilleros; y en la avenida de Moratalaz, entre la plaza del Corregidor Licenciado Antonio de Mena y la plaza del Encuentro.

En la capital, operan 17.360 establecimientos turísticos. El 92,7% son pisos turísticos (16.100) y sólo el 7,45% son legales (1.200). Almeida puso en marcha el 25 de abril de 2024 un plan de acción transitorio hasta la aprobación definitiva del Plan RESIDE para equilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad.

Endurecimiento de las sanciones

Todo ello ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a tomar medidas drásticas al respecto. Desde que se puso en marcha el plan transitorio, cuando el Ayuntamiento de Madrid verifica que una vivienda se dedica a uso turístico sin contar con licencia para tal efecto, se actúa al amparo del artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). La legislación autonómica tipifica como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística. Bajo esta normativa, el Ayuntamiento ejecuta el siguiente procedimiento: